Bakan Varank: Gençlerimize güveniyoruz

Gençlik Bilişim Festivali'nin açılış töreni, Varank'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ve Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Rahmi Aktepe'nin katılımıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Varank, buradaki konuşmasında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının gençlere dönük politika, proje ve uygulamaları olan bakanlıklardan biri olduğunu belirterek, gençlerin ilkokuldan üniversite sonrası çalışmalarına kadar her alanda yanlarında olduklarını vurguladı.

Deneyap Teknoloji Atölyeleri eğitimleri, TÜBİTAK ve KOSGEB destekleri, burslar, girişimcilik destekleri ve TEKNOFEST gibi çalışmalarla gençlere destek sağladıklarını ifade eden Varank, "Hayatın her alanında gençlere dönük bir programımız var, sık sık gençlerle bir araya gelerek onları bilgilendirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Varank, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile gençlere yönelik çeşitli faaliyetlerde iş birliği yaptıklarını anımsattı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yürüttükleri "Çalışan ve Üreten Gençler" programından bahseden Varank, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerine yönelik program hakkında bilgi verdi.

Varank, gökyüzü gözlem şenliklerine de değinerek, şunları kaydetti:

"Gençlerin aileleriyle 3 gece boyunca yıldızları, ayı, gezegenleri izlediği etkinliği sadece Antalya'da düzenliyorduk bu sene Diyarbakır, Van ve Erzurum dahil olmak üzere farklı şehirlerimizde düzenleyeceğiz. Gençlerle beraber geceleri uzayı izleyeceğiz. Bu manada Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu seneki etkinlikleri kaçırmamanızı tavsiye ediyorum."

- "GİRİŞİMCİLİK EN ÖNEMLİ POLİTİKA ALANLARIMIZDAN"

Girişimciliğin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının en önemli politika alanlarından biri olduğunu dile getiren Varank, geleneksel girişimcilere ve teknoloji tabanlı iş yapmak isteyen gençlere destek verdiklerini söyledi.

Varank, Bireysel Genç Girişimci Programı'nın spor alanında da açılacağını belirterek, gençleri programa başvuruya davet etti.

Girişimciliğin katma değer üreten alanların başında geldiğine dikkati çeken Varank, şöyle konuştu:

"2 ay önce Hacettepe Teknokent'te oyun sektöründeki bir firmamızı ziyaret ettim. Genç bir arkadaşımız şirketini kurmuş, 9 kişiyle 3 yıl önce kurduğu şirkette yakın zamanda 3-4 ayda geliştirdiği oyunu satmış. Genç arkadaşımız okuldan mezun olalı sadece 4-5 sene olmuş, çalışan sayısı sadece 9 ama böyle bir şirket geliştirdiği oyunu 200 milyon dolara ABD'ye satabilmiş."

Varank, bu örneğin girişimciliğin ne kadar değerli olduğunu gösterdiğine işaret ederek, "Emek yoğun işlerden akıl yoğun işlere yöneldiğimizde çok güzel işler yapabiliriz, bu manada da hem Bakanlığımız hem de Gençlik ve Spor Bakanlığı emrinize amade." dedi.

- "GENÇLERİMİZE GÜVENİYORUZ"

Zaman zaman ziyaret ettiği üniversitelerde kendisine açılacak kadrolarla ilgili soru geldiğini söyleyen Varank, şöyle devam etti:

"Gençlerimiz bunun yerine bizi zorlasın, 'bana teknoparktan yer verin, kendi girişimimi yapayım, bir şeyler üreteyim' ya da 'KOSGEB'den bize destek verin, kendi şirketimi kurmak istiyorum' desin. Biz bunları görmek istiyoruz. Bu manada son dönemde çok güzel işler oluyor. Türkiye'yi sizlerin sayesinde, sizlerin teknoloji tabanlı işleriyle çok daha iyi noktalara getireceğiz. Bu manada sürekli karamsarlık pompalamaya çalışanlara, sizleri umutsuzluğa sevk etmeye çalışanlara itibar etmeyin. Biz gençlerimize güveniyoruz, onların neler başarabileceğini biliyoruz. Bütün dünyanın konuştuğu Türkiye'nin ürettiği insansız hava araçlarını geliştiren gençlerin, mühendislerin, teknisyenlerin yaş ortalaması 30'un altında. Bugün teknoparklara gittiğinizde 20'li yaşlarda çok başarılı gençleri görebiliyorsunuz. Türkiye'nin her tarafında gençlerin yeni geliştirdiği ürünlerle gurur duyuyoruz, dünyada getirdiği seslerle gurur duyuyoruz. Bu manada yapacak çok işimiz var. Olumsuzluk pompalayanlara aldırış etmeden gençlerimizin gücüyle, gayretiyle inşallah Türkiye'yi çok daha yaşanabilir hale getireceğiz."

Açılışın ardından Varank, Kasapoğlu ve diğer konuşmacılar gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Talep üzerine Varank, sahneden atlayarak gençlerle öz çekim yaptı.