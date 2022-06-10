Bakan Varank: Hedefimiz 2023'e kadar en az 10 turcorn çıkarmak

Bakan Varank, bakanlığın ilgili kuruluşu KOSGEB'in destekleri ile hayat bulan FARKLABS Teknoloji Geliştirme Merkezi'nin (TEKMER) resmi açılışını gerçekleştirdi. Merkezin açılışında kurdele kesildi.

Varank, törende yaptığı konuşmada, 2020 yılında, salgın şokunun tüm dünyada en ağır şekilde yaşandığı bir dönemde, Türkiye'den bir şirketin ilk kez milyar dolar değerlemeye ulaşarak unicorn ya da kendilerinin tabiriyle Turcorn olduğunu anımsattı.

Bunun aslında Türkiye için yeni nesil ekonominin başlangıcını simgeleyen bir işaret fişeği olduğunu belirten Varank, "Bunun tesadüfi bir başarı olduğunu düşünüp potansiyelimizi küçümsemeye çalışanlara inat, biz yolumuza devam ettik. Ve hamdolsun, 2022 yılı itibarıyla turcorn sayımız 6'ya çıktı." dedi.

Güzel gelişmelerle birlikte, dünyanın önde gelen finans ve ekonomi basınının Türkiye'nin bu başarısını gündemlerine aldığına dikkati çeken Varank, bu gelişmelerin hem yurt içinde hem de yurt dışında Türkiye'nin potansiyeliyle ilgili büyük bir heyecan uyandırdığını söyledi.

- "ÜLKEMİZ, BU DÖNEMDE 1 MİLYAR 273 MİLYON DOLARLIK YATIRIMLA EN YÜKSEK LİGE YÜKSELDİ"



Varank, şöyle devam etti:

"Ama gelip şu ortamı, şu farkındalığı, şu sinerjiyi görseler yakaladığımız başarının çok normal bir sonuç olduğunu gayet net anlarlar. Zaten son iki yıl, sadece turcornlar açısından değil, tüm girişim ekosistemimiz için tarihi bir dönem oldu. 2021 yılında Türkiye'de 300'den fazla girişim toplamda 1.5 milyar doların üzerinde yatırım alarak tüm zamanların rekorunu kırdı.



Bu değeri bir önceki yılla karşılaştırdığımızda tam 10 katına tekabul ediyor. Yine, 2022'nin ilk çeyreğinde de bu trendin artarak devam ettiğini memnuniyetle takip ediyoruz. Ülkemiz, bu dönemde toplam 1 milyar 273 milyon dolarlık yatırımla Avrupa'da İngiltere'nin de içinde olduğu en yüksek lige yükseldi. Bu başarılar elbette önemli, ama daha alacak çok yolumuz var."

Sanayi ve Teknoloji Stratejilerinde 2023 yılına kadar en az 10 turcorn çıkarma hedefi koyduklarını bildiren Varank, "Kısa sürede kat ettiğimiz mesafeye bakınca, ben açıkçası bunun ulaşılması zor bir hedef olduğunu düşünmüyorum. Bugün burada açılışını yaptığımız FARKLABS TEKMER'in de bu hedefe giden yolda ülkemize önemli katkılar sunacağına yürekten inanıyorum.



Emin olun bu mekan önümüzdeki dönemde girişim ekosistemimizin en gözde yerlerinden biri olacak. Çünkü burası, cevval girişimcilerimizin tüm ihtiyaçlarını göz önünde bulundurup çözümler üretebilecek şekilde tasarlandı. Eğitim, danışmanlık, mentorluk, ortak altyapılar, ofisler, iş birlikleri, sinerji ne ararsanız burada mevcut." diye konuştu.

- "FARK HOLDİNG YÖNETİMİNİ VE OKAN ÜNİVERSİTESİ'Nİ TEBRİK EDİYORUM"

Burayı özel kılan bir husus daha bulunduğuna dikkati çeken Varank, şunları kaydetti:

"O da merkezin kuruluşuna öncülük eden Fark Holding yönetiminin ve Ahu Hanım'ın başını çektiği yatırım platformundaki iş insanlarının projeleri desteklemek için adeta hazırda beklemeleri. Yani burada faaliyet gösterecek girişimcilerin yatırımcısı şimdiden hazır. Siz yeter ki inovatif fikirlerinizin potansiyelini burada ispat edin.



Dünya çapında ses getirecek başarılara ulaşmanızın önünde bir engel yok. Emin olun buradan bir turcorn çıkması benim için şaşırtıcı olmaz. Ben bu vesileyle, bu güzel merkezi ekosistemimize kazandırılmasına emeği olan, böyle vizyoner bir işe imza atan Fark Holding yönetimini ve Okan Üniversitesi'ni tebrik ediyorum. Milli teknoloji hamlemize omuz vererek çabalarımıza ortak oldukları için kendilerine teşekkür ediyorum."

Hükümet olarak bu ülkeye değer katan yatırımcıların, girişimcilerin her daim yanında olduklarını ve olmaya devam etiklerini vurgulayan Varank, bu doğrultuda, girişimcilerin hizmetine sunulan bu merkezin kurulumunu da her aşamasında desteklediklerini dile getirdi.

- "BURALARA ÇOK CİDDİ KATKILAR SAĞLIYORUZ"

KOSGEB'in yenilenen İŞGEM-TEKMER destek programı ile teknoloji tabanlı girişimciliğin geliştirilmesine önayak olan inkübasyon merkezlerini bu dönemde odağa aldıklarını belirten Varank, şunları aktardı:

"Buralara çok ciddi katkılar sağlıyoruz. Geliştirilmesi gereken tarafları kendi aramızda tartışıyoruz, geliştirme noktasında müzakereler yapıyoruz. Personel giderlerinden tefrişata, makine teçhizattan eğitim, danışmanlık ve organizasyon giderlerine kadar birçok kalemde çok ciddi desteklerimiz bulunuyor. Buraya da sanırım 2 milyon liranın üzerinde bir bütçe aktaracağız. Benim gözümde bunun gibi yapılar desteği sonuna kadar hak ediyor. Çünkü bu desteğin ülkemize misliyle katma değer olarak döneceğinden en ufak şüphemiz yok."

Bakan Varank, bir yandan dijitalleşme, diğer yandan iklim değişikliği ve en sonunda savaş koşulları derken küresel rekabet ortamının tümüyle yeniden şekillendiği, yeni bir dünya düzeninin kurulduğu bir dönemden geçildiğini dile getirdi.

Yenilikçi girişimler tarafından geliştirilen "yıkıcı teknolojilerin" bu rekabetin ana unsurlarından biri haline geldiğini, bunun da farkında olduklarını vurgulayan Varank, "İşte görüyoruz, bugün küçük bir startup, çok kısa sürede büyüyerek en köklü sanayi firmalarının onlarca yılda ulaşabildiği seviyelere kolaylıkla gelebiliyor. Oluşturdukları katma değer ve sağladıkları istihdam sayesinde ekonominin sürükleyici gücü olabiliyor. O nedenle biz de yüksek teknolojili sektörler başta olmak üzere tüm alanlarda başarılı girişimlerin kurulmasını teşvik ediyoruz." dedi.

- "SANAYİ VE TEKNOLOJİ STRATEJİSİNDE GİRİŞİMCİLİK İÇİN AYRI BİR BAŞLIK OLUŞTURDUK"

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu ile hazırladıkları Sanayi ve Teknoloji Stratejisinde girişimcilik için ayrı bir başlık oluşturduklarını aktaran Varank, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizi kritik teknolojilerin pazarı değil üreticisi konumuna getirecek kapsamlı politikaları bu strateji çerçevesinde uyguluyoruz. Girişimcilik sürecinin her aşamasını hızlandıracak altyapıları ve ihtiyaç duyduğunuz destekleri sağlayarak sizin işinizi kolaylaştırıyoruz. Kurduğumuz teknoparklar, kuluçka merkezleri ve TEKMER gibi altyapılarla yenilikçi iş fikirlerinin ticarileşmesine yardımcı oluyoruz. Buralarda, girişimcilere fiziki imkanlardan eğitimlere, vergisel avantajlardan networklere kadar birçok kolaylaştırıcı imkan sunuyoruz.



Bu altyapılar elbette çok önemli ama tek başına yeterli değil. Çünkü finansman konusu hala girişimcinin önündeki en büyük soru işareti. Biz de gerek kendi kurduğumuz gerekse destek sağladığımız fonlarla girişimcilerimizin kullanabileceği kaynakları oluşturmaya çalışıyoruz. İşte TechInvesTR, Teknoloji-İnovasyon Fonu ve Bölgesel Girişim Sermayesi Fonu kurduğumuz bu fonlardan yalnızca birkaçı. Tabii bu fonlara ek olarak, Kalkınma Ajansları, TUBİTAK ve KOSGEB üzerinden girişimcilere sağladığımız birçok mali destek mevcut."

Tüm desteklerle ilgili en kapsamlı ve güncel bilgilerin "www.yatirimadestek.gov.tr" internet sayfasında yer aldığını bildiren Varank, tüm girişimcilere bu siteyi takip etme tavsiyesinde bulundu.

- SAĞLIK VE MOBİLİTE TEKNOLOJİLERİ KONUSUNDAKİ YOL HARİTALARINA İLİŞKİN GENELGE

Bakan Varank, konuşmasında, sağlık ve mobilite teknolojileri konusundaki yol haritalarına ilişkin genelgenin resmi gazetede yayımlanmasına da değindi.

Bugün söz konusu belgeleri bakanlığın internet sayfasında yayımlayacaklarını bildiren Varank, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu stratejiler, önümüzdeki 8 yıl boyunca, her iki alandaki yerli ve milli teknoloji dönüşümüne yön verecek. O nedenle ben, sağlık ve mobilite sektörlerindeki tüm paydaşlarımızın bu belgeleri detaylı bir şekilde incelemelerini ve kendilerini burada öngörülen politikalara hazırlamalarını rica ediyorum. Özellikle siz girişimcilere ve yatırımcılara bu alanlarda yapmayı hedeflediğimiz teknolojik dönüşüm konusunda büyük işler düşüyor.

Tasarlayıp hayata geçireceğiniz yenilikçi iş fikirleriyle ülkemizin bu alanlardaki rekabetçiliğini zirveye taşımak sizin ellerinizde. Zaten bu dokümanları da her iki sektörle yakın iş birliği içinde, kapsayıcı bir anlayışla hazırladık. Dolayısıyla bunlar sadece bizim değil, tüm ekosistemin ortak stratejisi.



Herkesin burada belirlenen ortak hedeflere birlikte yürümesi istediğimiz sonuçlara ulaşmayı kolaylaştıracaktır. Bu manada oradaki yol haritasında atacağımız her adımda sizlerle çalışmaya devam edeceğiz ve desteklerimizi bu sektörlere vermeye devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından Bakan Varank, beraberindeki heyetle birlikte FARKLABS Teknoloji Geliştirme Merkezi'nde incelemelerde bulundu.