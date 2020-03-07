Bakan Varank: Karaborsa oluşmasına asla müsaade etmeyeceğiz
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: 'Medikal ve koruyucu malzemelerle ilgili olarak da üreticilerimizle koordine halindeyiz. Türkiye'deki ihtiyacın kat kat üstünde kurulu kapasitemiz var. Bunun için üretimin önemli bir kısmı zaten ihraç ediliyor. Vatandaşlarımızın gönlü müsterih olsun. Karaborsa oluşmasına asla müsaade etmeyeceğiz.'
AA07 Mart 2020 Cumartesi 11:32 - Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 11:32
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