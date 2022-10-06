Bakan Varank: Kırk tonun üzerinde yıllık altın imalatımız var

Dünyanın en büyük beş mücevher fuarı arasında yer alan, Türkiye'nin ilk ve tek uluslararası mücevher ihtisas fuarı Istanbul Jewelry Show, ziyaretçilerine kapılarını açtı. İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuar, açılış kurdelesinin kesimi ile başladı.

Kurdele töreninin ardından fuar, 9 Ekim Pazar gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. 120 den fazla ülkeden 23 binin üzerinde mücevher sektör profesyoneli, 1000 firma ve marka ile bir araya gelecek.

Katılımcılar fuarda, pırlanta, renkli taş, değerli ve yarı-değerli taş, inci, gümüş, gümüş takı ve gümüş ev eşyası, altın montür, saat, kalıp, vitrin dekorasyon, makine-ekipman ve yan sanayi, kasa, yazılım, lojistik ürün ve hizmetlerini sergileyecek.

Mücevher İhracatçıları Birliği ve Istanbul Jewelry Show'un ortak projesi olan Designer Club ile takı tasarımcıları ve ustaları ürettikleri tasarım ve takıları onlara ayrılan özel bir stantta sergileme şansı buluyor. Fuar alanında oluşturulan bu bölüm ile tasarımcılar, yeni fırsatların kapılarını aralarken, dünyaya da açılıyor.

- "TÜRKİYE'Yİ KATMA DEĞERLİ ÜRETİMLE KALKINDIRMANIN DERDİNDEYİZ"

Bakan Mustafa Varank, Istanbul Jewelry Show fuarının açılışında yaptığı konuşmada, Avrupa ve Amerika'da resesyonun konuşulduğu bir dönemde İstanbul'da aynı anda iki fuarı açtıklarını belirterek, ekonomik anlamda canlılığın devam ettiğini ifade etti.

Varank, kuyumculuk sektöründe Türkiye'nin yoluna dolu dizgin devam ettiğini belirterek, "Biz de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak yereldeki kuyumculuk sektörü, altın, tasarım alanındaki projeleri destekliyoruz. Kahramanmaraş'ta Türkiye'nin en büyük kuyumculuk sanayi sitesini inşa ettik. Oraya bir tasarım merkezini, Avrupa Birliği'yle beraber kurduk. Trabzon'da yerel üreticileri destekleyen bir projeyi yine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak biz hayata geçirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Kuyumculuk, takı, tasarım alanında firmaların çok başarılı olduğuna işaret eden Varank, "Eskiden bizim firmalarımız, İtalyanların tasarımlarından esinleniyorlardı. Şimdi yabancılar gelip bizim firmalarımızın, ustalarımızın tasarımlarından etkileniyorlar. Bu da sektörün geldiği noktayı göstermesi açısından önemli." ifadelerini kullandı.

Varank, geçen sene 6 milyar dolar olan sektör ihracatının bu sene aşılacağına işaret ederek, "Tabii bunun ham madde tarafı da önemli. 2002 yılında ülkemizde bir gram bile altın çıkarılmıyordu. Toprağın altında bu değerler yatıyordu. Şu anda 40 tonun üzerinde yıllık altın imalatımız var. Yerin altından bunu çıkarıp değer olarak ekonomiye kazandırıyoruz. Yeni yatırımlar orada da devam ediyor. Orada da iyi gelişmeler olacak." dedi.

Türkiye'yi katma değerli üretimle kalkındırmanın derdinde olduklarını aktaran Varank, "Yatırım, istihdam, üretim, ihracat. Bizim formülümüz belli, bunun için de iş dünyasıyla, emekçi kardeşlerimizle el ele verip çalışıyoruz, bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Mücevher fuarımız inşallah bol bereketli kazançlara kapı açacak. Biz tüm İstanbul'u, Türkiye'yi mücevher fuarına bekliyoruz. Gelsinler, görsünler. 4 gün boyunca fuarımız devam edecek." açıklamasını yaptı.

- MÜCEVHER SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİNİ DESTEKLEYİCİ ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK

Fuar ayrıca Mücevher İhracatçıları Birliği ve İstanbul Kuyumcular Odası iş birliğinde düzenlenecek "Art for Jewellery – Inspiration Hub" etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Farklı projelerle gelişerek, sanatın ve sanatçıların mücevher sektörüne katkıda bulunmasını amaçlayan etkinlikler, "Kültür Sanat ve Mücevher", "Moda, Kültür ve Sanatın Mücevher Sektörümüzün Markalaşmasına Etkisi", "Moda, Kültür ve Sanatın Mücevher Sektörümüzün Markalaşmasına Etkisi" başlıklarında panellere sahne olacak.

Etkinliğin açılışına, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy da katılarak ilk panelde konuşmacılar arasında yerini aldı. 7 ve 8 Ekim tarihlerinde saat 13.30'da başlayacak panellere Yönetmen ve Sanatçı Hamdi Alkan, Sanatçı Gültekin Çizgen, Arkeolog Nezih Başgelen, Moda Tasarımcısı Özlem Süer gibi isimler katılacak.

Sürdürülebilirlik vizyonu ile fuarda çevreye duyarlı birçok çalışma, konunun önemine dikkati çekiyor. Etkinliğin karbon emisyonlarını azaltmak amacıyla; basılı materyallerin azaltılması, yaka kartlarını ve fuar halılarını geri dönüştürülmesi, LED teknolojisi kullanarak elektrik tasarrufu sağlanması, kağıt kullanımını azaltmak için ziyaretçi anketlerini tablet aracılığıyla online yapılması, CO2 emisyonunu en aza indirmek adına katılımcı ve ziyaretçileri, fuar alanına toplu taşıma ile ulaştırılması gibi detaylar ön plana çıkıyor.

Mücevherat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin bir araya gelmesi ve özellikle uluslararası pazarlarda etkinlik göstermesi adına düzenlenecek olan Istanbul Jewelry Show, ithalat ya da ihracat yapan firmaların müşteri ve tedarikçi bulma konusunda yeni alıcıları veya ticari iş ortaklarını daha kolay bulabilme fırsatı sunmuş olacak.

Sektörün Türkiye ekonomisine olan katkısına vurgu yapacak olan fuar, dünyanın farklı ülkelerinden gelen katılımcıları ağırlayacak.

