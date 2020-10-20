Bakan Varank müjdeyi verdi! Bu tesis kanser hastalarına şifa olacak

DHA 20 Ekim 2020 Salı 11:06 - Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 11:06

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gaziantep'in sağlık alanında önemli bir hamleye hazırlandığı bildirildi. Proton Hızlandırma ve Radyofarmasötik Tesisi'nin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü'nün en büyük bütçeli projesi olacağı belirtilerek, "Tesiste, Ar-Ge faaliyetleri de yürütülecek. Kanser tedavisinde kullanılacak ilaçların üretimini yapacak Proton Hızlandırma ve Radyofarmasötik Üretim Tesisi Kurulumu Projesi için mart ayında Gaziantep Üniversitesi ile İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından imzalar atıldı. Proton hızlandırıcı üreticisi olan Kanadalı bir firma, TR 19 model cihaz üretimine başlarken tesis, 2021'de hizmete girecek. Jeopolitik olarak önemli bir noktada bulunan Gaziantep, 4 saatlik bir uçuş mesafesiyle 1.8 milyar kişiye ulaşabilecek bir lokasyonda. Bu özelliğiyle Orta Doğu, Asya, Kuzey Afrika ve Avrupa’yı hinterlandına alan şehirde sanayi ve ticaret en önemli iş kolları olarak dikkat çekiyor. Kurulacak tesisin sağlık endüstrisi ve sağlık turizmi alanlarında da Gaziantep’e artı değer katması amaçlanıyor" denildi.

Bakan Varank ise, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Orta Doğu'ya açılan kapısı Gaziantep'te kanser hastalarına şifa olacak bir tesis inşa ediyoruz. Proton Hızlandırma ve Radyofarmasötik Tesisi'nde üreteceğimiz moleküllerle hem ithalatın önüne geçecek hem de yenilikçi bilimsel çalışmaları destekleyeceğiz" dedi.