Bakan Varank: OSB'ler birer ticarethane değildir

DHA 22 Ekim 2021 Cuma 16:31 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 16:31

Bakan Varank, OSB Üst Kuruluşu 19'uncu Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde düzenlenen programda Bakan Varank'ın yanı sıra Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, AK Parti TBMM Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş yer aldı. Bakan Varank, gerek 2020 gerekse 2021 yılının ilk yarısında imalat sanayi öncülüğünde çok önemli başarılara imza attıklarını belirterek, "Her biri bulunduğu şehrin ve bölgenin dinamosu olan OSB'ler ülkemizin küresel bir üretim merkezi olabileceğini bu dönemde yine ispatladılar. Bunun bilincinde olarak sanayicilerimize enerji, çevre, ulaşım gibi ihtiyaç duyulan konularda dünya standartlarında yatırım ortamı sunan OSB'lerimizi destekliyoruz. Yaklaşık 60 yıl önce başlayan OSB uygulaması, yaptığımız düzenlemeler neticesinde bugün artık dünya ülkeleri tarafından örnek alınan kurumsal bir yapıya sahip. Bugün itibarıyla sicil verilen OSB sayısı 326'ya ulaştı ve hamdolsun ülkemizde OSB'si olmayan ilimiz kalmadı. Göreve geldiğimizden bu yana 201 OSB projesini tamamlayarak sanayicimizin hizmetine sunduk. Tamamlanan bu projeler için 2021 yılı fiyatlarıyla yaklaşık 11 milyar lira tutarında kredi kullandırdık. 2021 yılı Yatırım Programında 18 yeni, 106 da devam eden OSB projemiz bulunuyor. Bu projeler için 2021 yılı fiyatları ile yaklaşık 2,7 milyar lira harcama yapıldı" dedi.

'300 MİLYON DOLAR KREDİYİ OSB'LERİN KULLANIMINA AÇTIK'

Bakan Varank, 'Yeşil Organize Sanayi Bölgeleri' uygulamasına geçeceklerini belirterek, "Bunun için de OSB'lerimizin Yeşil OSB'lere dönüşümünü hızlandıracak, altyapı yatırımlarını destekleyeceğimiz Dünya Bankası Finansmanlı OSB Kredilendirme Projesi'ni başlattık. Dünya Bankasından temin ettiğimiz 300 milyon dolar tutarındaki krediyi OSB'lerimizin kullanımına açtık. Dün sayın başkan ve yönetimdeki diğer sanayicilerimizle istişare etme fırsatı bulduk. Getirdiğimiz değişikliklerin bir kısmında bunları hangi amaç ve gerekçelerle değiştirmeyi planladığımızın anlatıldığında oluşan tereddütlerin ortadan kalktığını gördük. Bazı önerilerimizi de istenilen amaca ulaşma doğrultusunda yeniden gözden geçireceğimizi ifade ettik. Ben bu istişare süreci neticesinde hep birlikte ortak paydada buluşacağımıza inanıyorum. Bakanlık olarak, OSB'lerin her türlü sorunu ile yakından ilgilendiğimizi ve bu sorunların çözümü için gerekli çalışmaları yaptığımızı zaten biliyorsunuz. İletişim kanallarımız sürekli açık" diye konuştu.

'OSB'LERİ TİCARETHANEYE DÖNÜŞTÜREN OSB'LERİMİZ VAR'

Bakan Varank, OSB yönetimlerinde dönem sınırlaması getirilmesinin aslında taze kanlara imkan vereceği için doğru uygulama olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bununla ilgili değerlendirmeleri yapıyoruz. OSB birer ticarethane değildir. Eğer OSB sanayiciye hizmet etmek için varsa, üretimi desteklemek için varsa buna uygun olarak hareket etmeleri gerekiyor. Ama bunun yanında mevzuattaki muğlaklıkları kullanıp maalesef OSB'leri birer ticarethaneye dönüştüren OSB'lerimiz de var. Bizim yapmak istediğimiz, tüm Türkiye'deki OSB'lerin sanayiye hizmet edecek şekilde çalışmasını sağlamak. Çok açık söylüyorum eğer bugün bir OSB'nin kasasında 500 milyon lira varsa, bu para faizde duruyorsa ama sanayicilerimiz bakanlığımıza gelip, 'Bakanım enerji maliyetleri yükseldi. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz?' diye sorarken OSB kasasında bu para dururken hala sanayiciden su parası alıyorsa bence OSB'ler sanayiye hizmet etmiyordur. Eğer bu paraları sanayiciler için topluyorlarsa bir zahmet sanayicilerin üzerindeki maliyetleri düşürmek için kullansınlar. Biz organize sanayi bölgelerinin genelinden çok memnunuz. Burada sanayicinin önünü açan, onlarla beraber çalışan, kendilerine uygun imkanlarla alan tahsis edip sanayiciyi desteklemeye çalışan bölgelerimiz var. Ama bunu yapmayan bölgelerimiz de var. Biz buna önümüzdeki dönemde müsaade etmek istemiyoruz. İşte kanun çalışmamızı beğenenler de olabilir beğenmeyenler de olabilir. Beğenilmeyen taraflarla ilgili biz her türlü eleştiriye açığız, görüşmeye hazırız. Bazı yanlış anlaşılmaların olduğunu da gördük. Burada amacımız sanayiciye hizmet etmek. Sanayiciye hizmet edecek şekilde biz kanun taslağımızı yüce Meclis'imize götürmek istiyoruz. Orada takdir yüce meclisindir. Biz elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

OSBÜK BAŞKANI KÜTÜKCÜ: İŞLETME SAYISI 67 BİNİ BULDU

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, organize sanayi bölgeleri olarak pandemi sürecinde zorlu mücadele verdiklerini belirterek, "Organize sanayi bölgelerimizde elektrik tüketimi, bu yılın ilk 9 ayında ortalama yüzde 15,6 arttı. Pandemi döneminde organize sanayi bölgelerimizde 2 bin 64 yeni parselde üretime geçildi. Böylece OSB'lerimizdeki işletme sayısı 67 bini buldu. Organize sanayi bölgelerimiz yine pandemi döneminde, 250 bin yeni istihdam oluşturdu. Organize sanayi bölgelerimizdeki istihdam, şu anda 2 milyon 207 binle tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştı. İnşallah cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, 2023'te 2,5 milyon istihdam hedefimize adım adım yaklaşıyoruz" dedi.

'GELEN TALEPLERİ BAKANLIĞA İLETTİK'

Kütükcü, OSB kanunu ile ilgili gelen tüm görüşleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na ilettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ayrıca dün sayın bakanımızla uzun süren bir toplantı yaptık. Camiamızın taleplerini, sizler adına sayın bakanımıza açıkça ifade ettim. Sayın bakanımızın her zamanki sağduyusu ile hayırlı sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyorum. OSB'lerimizin denetim kurulunda bakanlık personelinin görevlendirilmesi, OSB organlarında görev süresinin iki dönem ile sınırlandırılması gibi düzenlemelerin de yapılan bu taslak çalışmadan çıkarılmasını talep ediyoruz Organize sanayi bölgelerimizde Türkiye'nin planlı sanayi geleceğini inşa ediyoruz. OSB'lerimizin yıllık brüt gelirlerinden, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ve Kalkınma Ajansı Destek Programları'nda kullanılmak üzere yıllık brüt gelirin yüzde 1'inin Bakanlığa aktarılması konusunun taslaktan çıkarılmasını talep ediyoruz."