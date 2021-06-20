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Güncel

Bakan Varank paylaştı! Sosyal medyada büyük ilgi gördü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ağrı Valisi Osman Varol ve Belediye Başkanı Savcı Sayan ile Ağrı'nın Diyadin ilçesinde paçalarını sıyırarak girdiği derede çektirdikleri fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı.

DHA20 Haziran 2021 Pazar 12:54 - Güncelleme: 20 Haziran 2021 Pazar 12:54
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Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Mollakara köyünde 20 ton altın ile 3,5 ton gümüş üretimi yapacak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Koza Altın İşletmeleri'nin 10 Haziran'da Mollakara Altın-Gümüş Tesisi'nin temel atma törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, açılış sonrası Ağrı Valisi Osman Varol ve Belediye Başkanı Savcı Sayan ile paçalarını sıyırarak buz gibi akan dereye girdi.

Bakan Varank'ın paylaştığı fotoğrafı sosyal medyada ilgi gördü. Savcı Sayan da bakanın paylaşımını alıntı yaparak, "Hep beraber Ağrı Dağı'na çıkacaktık. Bize sözünüz var... Dört gözle bekliyoruz... Küçük sanayi sitesi için ayrıca teşekkür ederiz. Çalışmalara başladık... Sizi seviyoruz alçakgönüllü bakanım" diye yazdı.

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