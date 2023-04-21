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Bakan Varank paylaştı: Togg'a bayram temizliği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg'u yıkadığı fotoğrafları sosyal medya hesabından 'bayram temizliği' notuyla paylaştı.

21 Nisan 2023 Cuma 00:03 - Güncelleme:
Bakan Varank paylaştı: Togg'a bayram temizliği
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Bakan Varank, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İl Başkanlığı teşkilat iftarına katıldı. Varank, programın ardından 16 BRS 99 plakalı Togg'un direksiyonuna geçerek Osmangazi ilçesindeki bir oto yıkamacıya gitti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ramazan Bayramı öncesi "Anadolu kırmızısı" Togg'u Bursa'daki bir oto yıkamacıda kendi elleriyle yıkadı.

Araca önce köpük püskürten Varank, daha sonra süngerle sildi. Bakan Varank, Togg'u tazyikli suyla yıkadıktan sonra oto yıkamacıdan ayrıldı.

Kolları sıvayıp milli otomobil Togg'u yıkadığı anları paylaşan Varank'ın gönderisi kısa sürede büyük beğeni aldı.

Yapılan yorumlar ise okuyanları tebessüm ettirdi.

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