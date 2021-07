Bakan Varank, Sivas kangal köpeğinin ırkını koruyacak merkezin açılışını yaptı

AA 10 Temmuz 2021 Cumartesi 12:40 - Güncelleme: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 12:41

Bakan Varank, Sivas Kangal Köpeği Üretim, Eğitim ve Koruma Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, ülkenin her iline yeni tesisler kazandırmanın sevinci ve gururuyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Son dönemde Edirne'den Diyarbakır'a birçok ilde önemli projelerin açılışını gerçekleştirdiklerini anımsatan Varank, "Teşvik ve desteklerimizle kurulan özel sektör yatırımlarından turizm projelerine, sanayi altyapılarından eğitim, teknoloji ve girişimcilik merkezlerine kadar sayısız projeyi hayata geçirdik. Bu projelerimizin her biri illerimizin kalkınmasına, vatandaşlarımızın refahının yükselmesine inşallah önemli katkılar yapacak." diye konuştu.

Varank, Sivas'ın kalkınması ve Sivaslıların refahının artması için çalıştıklarına dikkati çekerek, şehre bugüne kadar çeşitli alanlarda 44 milyar liraya yakın yatırım yaptıklarını bildirdi.

Türkiye'nin yılın ilk yarısında 105 milyar dolarla rekor ihracat gerçekleştirdiğini aktaran Varank, bu performansla yıl sonunda 200 milyar dolarlık ihracat rakamının aşılabileceğini vurguladı.

- "SİVAS'TA 19 YILDA BÜYÜK EKONOMİK GELİŞME OLDU"

Varank, Sivas'ta son 19 yılda ekonomik olarak büyük gelişme olduğuna işaret ederek, ilin milli hasılasının 2004'ten bu yana yüzde 82 büyüyerek 22,5 milyar liraya ulaştığını, sanayinin il milli hasılası içindeki payının yüzde 11'den yüzde 20'ye yükseldiğini anlattı.

İldeki imalat sanayi sektörlerindeki iş yeri sayısının 2007'ye kıyasla yüzde 40 arttığı bilgisini veren Varank, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün makine, tekstil, maden, savunma sanayisi, kozmetik ve çimento sektörlerinde dünyaca tanınırlığı olan yerli ve yabancı firmalarımız Sivas'ta üretim yapıyor. 2003'te yalnızca 10 milyon dolar ihracat yapabilen şehrimiz bugün resmi rakamlarla yaklaşık 100 milyon dolar ihracat gerçekleştiriyor. Sivas'ta üretilen ama il dışında gümrüklenen ürünleri de dahil ettiğinizde 250 milyon dolar ihracat yaptığını söyleyebiliriz."

Varank, tüm bu gelişmelere rağmen "Sivas'ta üretim yok, Sivas'a yüksek hızlı tren gelirse göçü hızlandırır." diyebilen bir muhalefet anlayışının bulunduğunu belirterek, bunlara rağmen kentin yüksek hızlı trenine kavuşacağını, bir aksilik olmazsa 4 Eylül itibarıyla Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren seferlerinin başlayacağını dile getirdi.

Bu projeyle Sivas'ın turizmi ve ekonomisinin daha da canlanacağına dikkati çeken Varank, ilin göç veren bir yer olmayacağını, cazibe merkezine dönüşeceğini söyledi.

Varank, aynı muhalefet zihniyetinin Kanal İstanbul'da da görüldüğünü ifade ederek şöyle konuştu:

"Oysa milletimiz muhalefetten sadece görevlerini yerine getirmelerini bekliyorlar. Kanal İstanbul dediğimiz zaman ortalığı ayağa kaldıranlar, kendi görev sahasına giren meselelerde nedense ortadan kayboluyorlar. Müsilaj meselesinde dahi Çevre ve Şehircilik Bakanı'mız çıktı, defalarca çizmelerini giydi, teknelerle müsilaj temizliği yapıyor. Müsilajla mücadeleyi an be an takip ediyor. İstanbul'un belediye başkanı ne yapıyor? Kendi sorumluluk sahasında olmasına rağmen kulağının üstüne yatıp Gaziantep'te baklava açmaya, Antalya'da poz vermeye gidiyor. İşte muhalefetin iş bilmezliğinin en basit örneklerinden biri bu."

- "ÜLKENİN TÜM MESELELERİNDE SAHADAYIZ"

Millete hizmet etme sorumluluğu gereği kendilerinin ülkenin tüm meselelerinde bizzat sahada olduklarını vurgulayan Varank, turizm konusunda Sivas'ı kalkındıracak ve ilin ekonomisine güç katacak projeleri anlattı.

Varank, bu projelerden ilkinin "Sivas Kangal Köpeği Üretim, Eğitim ve Koruma Merkezi" olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Kangal köpeği Sivas'ımızın önemli markalarından biri, dünya çapında bilinirliğe sahip. Endemik bir tür olan kangal köpeği aynı zamanda çok ilgi çeken, sosyal ve ekonomik bir değer. Yerine göre sürüleri, ev ve iş yerlerini koruyan bir güvenlik unsuru, yerine göre ise engellilere hizmet eden bir terapi aracı. ORAN Kalkınma Ajansımızın desteğiyle kurulan bu merkezde kangal köpeği ırkını koruyup, üretiminin ve eğitiminin doğru ellerde yapılmasını sağlamış olacağız. 7 milyon lira bütçesi olan bu proje kangal köpeğinin marka değerini yükselterek Sivas'ımızın tanıtımına da katkı sağlayacak."

Merkezin bilimsel çalışmalara imkan sağlayacak veri altyapısını oluşturarak akademisyenlere sunacağı bilgisini veren Varank, projenin Sivas'a hayırlı olmasını diledi.

- "SİVAS'IN POTANSİYELİNİ HAREKETE GEÇİRECEK YENİ PROJELER KURGULUYORUZ"

Varank, Bakanlık olarak Sivas'ın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştıklarını ve kentin yüksek potansiyelini harekete geçirecek yeni projeler kurguladıklarını belirterek, "Kapsamlı bölgesel kalkınma politikalarımızla, yatırım teşviklerimizle ve Ar-Ge desteklerimizle her ilimizin olduğu gibi Sivas'ımızın da yanındayız." dedi.

ORAN Kalkınma Ajansı ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi ile imalat sanayisi başta olmak üzere turizm, tarım ve hayvancılık konularında önemli kaynaklar aktardıklarını ifade eden Varank, iki kurumun Sivas'taki 245 projeye 220 milyon liraya yakın destek sağladığını, KOSGEB ve TÜBİTAK aracılığıyla da özel sektörden 3 bin 700 projeye yaklaşık 80 milyon liralık kaynak aktardıklarını bildirdi.

Varank, tamamlanarak sanayicilerin hizmetine sunulan Sivas merkez, Gemerek ve Şarkışla OSB'lerinde faaliyete geçen işletmelerde 10 bine yakın kişinin istihdam edildiğini, Demirağ OSB'deki çalışmaların da devam ettiğini aktardı.

Sivas'taki özel sektör yatırımlarını artırmak üzere 2012'den bu yana 4 milyar lira yatırım öngörüsü olan 417 proje için yatırım teşvik belgesi düzenledikleri bilgisini veren Varank, "Bu yatırımların 160'ı tamamlandı, üretimlerine devam ediyor. Tamamlanan bu yatırımlar sayesinde 3 bin Sivaslı kardeşim evine ekmek götürüyor." diye konuştu.

Varank, gelecek dönemde de Sivas'ta üretim ve istihdam sağlayacak yenilikçi yatırımları desteklemeye devam edeceklerini dile getirdi.

Açılış töreninde, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi gerçekleştirildi ve hatıra fotoğrafı çektirildi. Daha sonra, Bakan Varank ve beraberindekiler merkezde incelemede bulundu.