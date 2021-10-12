Bakan Varank, Tacikistan'da Türk iş insanlarıyla bir araya geldi

AA 12 Ekim 2021 Salı 22:07 - Güncelleme: 12 Ekim 2021 Salı 22:33

Toplantıya, Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçisi Emre Zeki Karagöl, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Gülle, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, DEİK Türkiye-Tacikistan İş Konseyi Başkanı Cihangir Fikri Saatçioğlu, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Mustafa Erdoğan da katıldı.

Tacikistan ile Türkiye'nin ekonomik ve ticari alanda iş birliği fırsatlarının görüşüldüğü toplantıda, Türk iş insanlarının ülkede karşılaştığı pazar, lojistik ve finansmana erişim gibi sorunlarıyla bunlara ilişkin çözüm önerileri de ele alındı.

- Ticari diplomasi sürecek

Bakan Varank, yarın ise Türk-Tacik İş Forumu ile KEK 11. Dönem Toplantısı'na katılacak.

Ayrıca Varank, Tacikistan Başbakanı Kohir Rasulzoda, Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Sherali Kabir ve Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Zavqiamin Zavqizoda ile görüşmeler gerçekleştirecek.

Öte yandan, Türkiye ile Tacikistan arasında, KOBİ'ler alanında iş birliğine yönelik Mutabakat Zaptı ile KEK 11. Dönem Protokolü imzalanacak.