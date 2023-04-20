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Bakan Varank Togg'la Taksim Meydanı'na geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobil Togg ile Taksim Meydanı'na geldi. Bakan Varank, kırmızı renkli Togg önünde vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

IHA20 Nisan 2023 Perşembe 15:41 - Güncelleme:
Bakan Varank Togg'la Taksim Meydanı'na geldi
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cube Beyoğlu Uydu Kuluçka Merkezi'nin açılışı için Taksim Meydanı'na yerli otomobil Togg ile geldi. Vatandaşlar Togg'a yoğun ilgi gösterdi. Bakan Varank açılıştan sonra park halindeki kırmızı renkli yerli araç önünde vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından Togg'un direksiyonuna geçen Bakan Varank, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile beraber oradan ayrıldı.

Vatandaşlara Türkiye Yüzyılı'nın nişanelerini tanıttığını söyleyen Bakan Varank, "Neden geldik? Türkiye Yüzyılı'nın nişanelerini Türkiye'ye, İstanbul'a tanıtıyoruz. Bugün Cube Beyoğlu İnovasyon Merkezi açılışını yaptık. Biz de Beyoğlu Belediye Başkanımızla beraber şöyle bir dolaşıyoruz" dedi.

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