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Güncel

Bakan Varank, TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezleri açılış töreninde konuşuyor

Sanayı ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezleri açılış töreninde konuşuyor.

09 Ağustos 2020 Pazar 17:14 - Güncelleme: 09 Ağustos 2020 Pazar 17:21
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