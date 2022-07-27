Bakan Varank: Türkiye akla gelen ilk ülke olacak!

Bakan Varank, Kale 65'inci Yıl Seramik Bayramı ve Granit Slab Fabrikası Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, bazı markaların özel olduğunu, Kale Grubunun da Türkiye'nin yüz akı şirketleri arasında yer aldığını söyledi.

Anadolu'nun neresine giderseniz gidin, seramik karo ve fayans ürünleri için "kalebodur" isminin kullanıldığını belirten Varank, şöyle devam etti:

"Benzer şekilde, seramik fayans yapıştırıcısı alırken de 'kalekim' demeniz yeterlidir. Bunun gibi jenerik markalardan bir tane bile çıkarmak büyük bir başarıyken Kale Grubunun böyle en az iki markası var. Ben babamla o İstanbul'da inşaat yaparken çok çalıştım, bu markaların ne olduğunu gayet iyi bilen bir kardeşiniz olarak konuşuyorum. İnanın bu başarı, dünya genelinde bile eşine çok az rastlanır başarılardan bir tanesi. Sadece bu hususu düşündüğünüzde bile Kale Grubunun 65 yıla sığdırdığı başarıların önemini anlıyorsunuz zaten. Şu anda içinde bulunduğumuz bu yerleşke, ülkemizin ilk ve en büyük, dünyanın da sayılı seramik üretim komplekslerinden biri. Toplamda 1250 dönümlük bir alanda, yer karosundan duvar karosuna, granitten vitrifiyeye kadar tam 50 farklı tesis burada faaliyet gösteriyor. 1957'de mütevazi bir tesisle başlayan yolculuk, zaman içinde yapılan vizyoner yatırımlarla 6 bin kişinin çalıştığı devasa bir sanayi bölgesine dönüşmüş durumda. Bugün geldiği nokta itibarıyla yıllık 65 milyon metrekarelik üretim yapan, Avrupa'nın 5'inci, dünyanınsa 17'nci en büyük seramik karo üreticisinden bahsediyoruz."

Grubun yaptığı üretimin 100'den fazla ülkeye de ihraç edildiğini dile getiren Bakan Varank, Türk sanayisi için rol model olabilecek bir büyüme hikayesi gördüklerini belirtti.

Bakan Varank, Kale Grubunun farklı sektörlerde faaliyet gösteren 17 firmayla istihdama ve Türkiye'nin ihracatına büyük katkılar sunduğunu vurgulayarak, savunma sanayi alanında yaptıkları işlerden dolayı da grubun kendileri için önemli olduğunu ifade etti.

Granit Slab Fabrikasının temelini attıklarına dikkati çeken Varank, "3 etaplık bir yatırımın ilk aşaması olan bu fabrikaya yaklaşık 550 milyon lira yatırım yapılacak. Devamında gelecek yatırımlarla beraber toplam tutarın 1 milyar liraya ulaşması hedefleniyor. Adından da anlaşılacağı üzere bu tesiste yenilikçi, katma değeri yüksek ve büyük ebatlı granit üretimi yapılacak. Faaliyete geçtiğinde yıllık 1,5 milyon metrekare üretim yapılacak bu fabrikada ilave 70 kişi istihdam edilecek. Çanakkale'ye ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

- "YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİYİ BAŞ TACI EDİYORUZ"

Bakan Mustafa Varank, Türkiye ekonomisine katkıları için Kale Grup yönetimine teşekkür etti.

Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının şirketleri yalnız bırakmadığını belirterek şunları söyledi:

"Kale Seramiğin 14 yatırımı için 1,6 milyar lira tutarında yatırım teşvik belgesi düzenledik. Yine, Kale Grubu bünyesinde yer alan 3 adet AR-GE merkezini onaylayıp devreye aldık, buralardaki araştırma geliştirme faaliyetleri için ciddi avantajlar sağlıyoruz. Temelini atacağımız bu fabrika yatırımını da teşvik sistemimiz kapsamında destekliyoruz. Helali hoş olsun, yatırımın Çanakkale'ye ve ülkemize yapacağı katkılara baktığınızda tüm bu destekleri sonuna kadar hak ettiğini zaten görebiliyorsunuz. Göreve geldiğimiz günden beri Türkiye sanayisini hak ettiği pozisyona taşımak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. İş insanlarımızla hem sahada hem Bakanlıkta bir araya geliyoruz. Bir taraftan bilmediklerimizi öğrenirken diğer taraftan sanayinin talep ve önerilerine cevap vermeye çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla Türk sanayisini yeniden şekillendiriyor, yerli ve milli teknolojiyi baş tacı ediyoruz. Bu manada seramik sektörü bizim göz bebeklerimizden bir tanesi. İhracatta yerli kaynakları en çok kullanan ve ithal ürünlere bağımlılığı en az olan sektörlerden bir tanesi. Yaklaşık 2 milyar dolarlık işlem hacmi ve 1 milyar doların üzerindeki ihracatıyla Türkiye'nin en önemli endüstrileri arasında yer alıyor. 40 bin doğrudan, 330 bin dolaylı istihdam oluşturuyor."

- "HERHANGİ BİR TEKNOLOJİYİ ÜRETEMEMEMİZ SÖZ KONUSU OLAMAZ"

Seramiğin, uzay, askeri uygulamalar, yalıtım malzemeleri, havacılık sektörü, mavi ışık ve kızıl ötesi filtreleme gibi birçok alanda yaygın kullanıma sahip olduğunu dile getiren Varank, İleri Malzemeler Teknoloji Yol Haritası hazırladıklarını ve seramik sektörüne daha büyük bir ivme kazandırma noktasında kararlı olduklarını ifade etti.

İleri ve yenilikçi seramiklerin, kompozitlerin ve bunların üretim süreçlerinin geliştirilmesiyle ilgili hedefler de koyduklarını belirten Varank, "Bizim Türkiye olarak herhangi bir teknolojiyi üretemememiz gibi bir husus söz konusu olamaz. Yetkin insan kaynağımız, büyüyen AR-GE ekosistemimiz, girişimcilik kapasitemiz yerli ve milli üretimin şu anda anahtarı konumunda. İşte bu noktada Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nı özel sektör artık yakından tanımaya başladı. Biz bu programla tek bir pencereden Türkiye'de üretilmeyen, katma değeri yüksek ürünlerin üretimini destekliyoruz. Geçen ay üretimde yapısal dönüşüm çağrısı sonuçlarını açıkladık. Toplam büyüklüğü 2,7 milyar lira olan 21 projeyi destekleme kararı aldık." diye konuştu.

- "TÜRKİYE, BUGÜN YATIRIMLARDA DÜNYANIN EN GÜVENLİ LİMANLARINDAN BİRİDİR"

Birçok kritik ürün ve teknolojiye yönelik yatırımlar yapılacağını dile getiren Varank, destekleri dijital dönüşümde de vereceklerini söyledi.

Yatırımcılara Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nı takip etmelerini tavsiye eden Varank, "Lütfen başvurmaya çekinmeyin. Seramik sektöründe çok önemli başarılarımız söz konusu ama değişen ve dönüşen dünyada yapmamız gereken başka önemli hususlar da var. Bunlardan bir tanesi yeşil dönüşüm. Yeşil dönüşüm, iklim değişikliği, sürdürülebilirlik artık ülkelerin ajandalarının ilk sırasında yer alıyor. Avrupa Komisyonunun Temmuz 2021'de açıkladığı uyum paketiyle gündeme gelen Sınırda Karbon Düzenlemesi, Avrupa Birliği tarafından 2026'da uygulamaya konulacak. Seramik sektörünün bu düzenlemeden etkilenecek sektörlerden birisi olması bekleniyor. Biz ihracatımızın önemli bir bölümünü Avrupa Birliği'ne yapıyoruz. Bu dönüşüm seramik sektörü için bir tercih değil zorunluluk." dedi.

Bakan Varank, Kovid-19 salgını sonrasında Rusya-Ukrayna Savaşı sebebiyle küresel ekonomide sıkıntılar yaşandığını belirterek şunları kaydetti:

"Bu çalkantılı dönemler tabii ki geçecek. O günün kazananları da kararlılıkla yoluna ve yatırım yapmaya devam edenler olacak. Ben her gün sanayicilerle, sektör temsilcileriyle görüşen, konuşan, istişare eden bir arkadaşınız olarak söylüyorum, elbette savaş ortamı, bu konjonktür çok üzücü ama bir taraftan da ciddi fırsatları içinde barındırıyor. Son yaşananlar bize gösterdi ki Avrupa, Asya ve Afrika'nın kesişim noktası Türkiye, bugün artık yatırımlarda dünyanın en güvenli limanlarından biri konumunda. Türkiye insan kaynağı kapasitesi, planlı sanayi bölgeleri ve ivme kazanan yenilikçilik ekosistemiyle tercih edilen bir ülke konumunda. Bu bağlamda yatırım yapmak isteyip de 'acaba' diyenlere tekrar tekrar sesleniyorum; hiç tereddüt etmeyin. Yatırım yapmak için de kazanmak için de doğru yerde ve doğru zamandasınız."

Bugün dünyada seramik sektöründe ilk akla gelen ülkenin İtalya olduğunu ancak bunu Türkiye olarak değiştireceklerini dile getiren Varank, "Burada Avrupalı dostlar var, kusuruma bakmasınlar ama ben bunu söyleyeceğim; bugün dünyada seramik sektöründe ilk akla gelen ülke İtalya'ysa bundan sonra seramikte ilk akla gelen ülke Türkiye olacak. Eğer vitrifiyede bugün dünyada ilk akla gelen ülke Almanya'ysa bundan sonra emin olun ilk akla gelen ülke Türkiye olacak. Biz bunun sinyallerini şimdiden alıyoruz ve sektörümüze, iş insanlarımıza gerçekten güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Kale Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi Zeynep Bodur Okyay, Bakan Varank'a konuşmasının ardından kitap ve özel olarak tasarlanmış bir seramik hediye etti.