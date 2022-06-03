Bakan Varank: Türkiye'nin kendi teknolojisini geliştiren bir ülke haline getirmek için çalışıyoruz

Varank, Aksaray Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Aksaray Bilim Festivali'nin açılış töreninde, siyasi ve ekonomik bağımsızlığın, bilime ve teknolojiye yatırım yapmakla, ülkelerin kaderini tayin eden gençlere uygun ortamları sağlamakla mümkün olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu ışığında yola koyulduklarını dile getiren Varank, "Türkiye'yi kendi teknolojisini geliştiren ve ihraç eden bir ülke haline getirmek için gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Bu yolda en büyük gücümüz, en önemli yol arkadaşımız çok kıymetli gençlerimizdir. Gençleri, güçlü Türkiye'nin mimarları olarak görüyor ve tüm imkanlarımızla destekliyoruz, bundan sonra desteklemeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının gençlere büyük önem verdiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Hamdolsun, Türkiye'de düzenlediğimiz bilim festivalleriyle gençlerimizin, çocuklarımızın kalbinde bir kıvılcım çakmayı başardık. İnşallah Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın destekleri ile bu kıvılcım büyük bir ateşe dönüşecek. Bilhassa TÜBİTAK aracılığıyla gençlere yönelik birçok destek ve programımız var. Çocuklarımızın hayal etme, araştırma, geliştirme ve üretme heyecanlarını önemsiyoruz."

TEKNOFEST kapsamında Tuz Gölü'nde yapılan roket ve model uydu yarışmaları vesilesiyle her yıl Aksaray'a geldiğini anımsatan Varank, "Yakın zamanda faaliyete başlayan Aksaray Bilim Merkezi'ni de son ziyaretimde görme fırsatı buldum. Bu merkezin şu anda bu kadar işlevsel hale gelmesi, böyle bir bilim merkezinin öncülüğünde böyle bir festivalin yapılıyor olması, bir işe doğru zamanda karar verip, halis niyetle hareket ederseniz, nasıl bereketli sonuçlar elde ettiğinizi de gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.

Varank, TEKNOFEST'in yıllar içerisinde gelişerek, gençler için büyük bir motivasyon kaynağı haline geldiğini, yüzbinlerce gencin kendi geliştirdikleri roketleri, elektrikli ve otonom araçları, İHA'ları, denizaltılarını yarıştırma imkanı bulduğunu anlattı.

- VARANK, GENÇLERİ VE AİLELERİNİ TEKNOFEST İÇİN SAMSUN'A DAVET ETTİ

TEKNOFEST coşkusunu Azerbaycan'da teknoloji tutkunu gençlerle paylaştıklarını hatırlatan Varank, "Gençlerimizin projelerini, verdikleri emekleri görünce, tekrar tekrar gururlanıyor, emin olun geleceğimize dair çok daha büyük bir umutla doluyoruz. İnşallah bu sene TEKNOFEST'i Samsun'da gerçekleştireceğiz. Ben tüm gençlerimizi, ailelerini Samsun'a, 30 Ağustos'ta başlayacak TEKNOFEST'e katılmaya davet ediyorum." dedi.

Aksaray Bilim Festivali kapsamında çok sayıda bilimsel etkinlik, atölye ve sergi çalışmaları, yarışmalar ve eğlenceli gösterilerin gerçekleştirileceğini belirten Varank, "TÜBİTAK, Türk Hava Yolları, ROKETSAN, ASPİLSAN, Mercedes-Benz gibi nadide kurumlarımız, şirketlerimiz de bugün burada bizimle birlikteler. Gençlerimize ilham olması amacıyla, gurur vesilemiz olan yerli ve milli teknolojik ürünleri festival alanında sergiliyorlar. İstiyoruz ki; gençlerimiz artık geçmişte önü kesilmiş milli projelerimizin hüzünlü hikayelerini dinleyerek değil, somut başarıları, ürünleri görerek, onları test ederek, onlara dokunarak ilham alsınlar." diye konuştu.

Bakan Varank, ziyaret ettiği tüm şehirlerde teknoloji ve bilime merak salmış, gerçekçi hayalleri olan, ideallerinin farkında gençlerle karşılaştığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bunun bir takım oyunu olduğunu unutmamamız gerekiyor. Ancak birlikte olursak, bir ve beraber olursak, el ele verirsek, ülkemizi hak ettiği yere, muasır medeniyetler seviyesinin çok daha ötesine taşıyabiliriz. Bu takım oyununda hepimize belli sorumluluklar düşüyor. Bu manada sizin en büyük destekçiniz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak biziz. Bizim görevimiz, tüm imkan, altyapı ve desteklerden faydalandırarak başarıya giden bu yolda gençlerimize, evlatlarımıza yol arkadaşlığı yapmaktır. Biz istiyoruz ki; başlattığımız Milli Teknoloji Hamlesi ile Türkiye en başarılı bilim insanlarını yetiştirsin, en ileri alanlarda kendi teknolojisini geliştirsin, en özgün tasarımı yapsın, en iyi ürünü üretsin, en büyük markaları Türkiye'den çıkarsın."

Şimdiye kadar Antalya, Bursa, Elazığ, Kayseri, Kocaeli, Konya ve İstanbul olmak üzere 7 şehirde bilim merkezleri kurduklarını söyleyen Varank, Gaziantep, Şanlıurfa, Düzce, Denizli, Trabzon ve Yozgat'taki bilim merkezleriyle ilgili çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

- "DENEYAP TEKNOLOJİ ATÖLYELERİNİ 81 İLİN TAMAMINA KURACAĞIZ"

Varank, bilim merkezlerinin teknolojik donanımıyla, uygulamalı atölyeleriyle, interaktif sergileri ve kütüphaneleriyle devasa birer eğitim merkezi olduğunu, Türkiye'nin dört bir tarafında yaptıkları Deneyap Teknoloji Atölyelerinde geleceğin teknolojilerine yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler verdiklerini aktardı.

Çocukları ve gençleri ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırladıklarını anlatan Varank, "Türkiye genelinde 66 atölyemiz var, en kısa sürede bu sayıyı 100'e çıkaracağız. 81 ilin tamamına Deneyap Teknoloji Atölyesi kurmuş olacağız." dedi.

Varank, yazılım sektörünün de öne çıkan bir sektör olduğuna değinerek, "Bu bağlamda dünya çapında en iyi yazılımcıları yetiştiren 42 okullarını son dönemde Türkiye'ye kazandırdık. 18 yaşını dolduran gençlerimiz, 7/24 hizmet veren bu yazılım okullarından faydalanabiliyorlar. Yine TÜBİTAK aracılığıyla, farklı alanlarda bilim olimpiyatları, şenlikler, bilim fuarları, proje yarışmaları düzenliyoruz, gençlerimize burslar veriyoruz. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız ile birlikte biyolojiden kimyaya, fizikten matematiğe, psikolojiden sosyolojiye farklı alanlarda başarılı olan liseli genç araştırmacılarımıza ödüllerini verdik. Araştırma projeleri yürüterek bilim ve teknoloji dünyasına adımını atan gençlerimiz, ülkemizin araştırma kapasitesine ciddi katkılar sağlıyor." şeklinde konuştu.

- "İLGİDEN MEMNUNUZ"

Gökyüzü gözlem etkinliklerini de tüm Türkiye'ye yaymayı hedeflediklerini bildiren Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"9-12 Haziran tarihlerinde önce Diyarbakır Zerzevan'da gerçekleştireceğimiz gözlem etkinliğini daha sonra sırasıyla Erzurum, Van ve Antalya'da gerçekleştireceğiz. Geçtiğimiz hafta Milli Uzay Programımız kapsamında 2023 yılında bir Türk vatandaşını bilimsel faaliyetler yürütmek üzere uluslararası uzay istasyonuna göndereceğimizi duyurmuştuk. Böylece uzaya vatandaşını gönderen sayılı ülkeler arasında yerimizi almış olacağız. Gidecek vatandaşımızın seçimi için 23 Haziran saat 20.23'e kadar uzaya.gov.tr adresinden başvuruları kabul etmeye başladık. Cumhurbaşkanımız projeyi duyurduktan sonra oluşan, gerçekten gelişen ilgiden ziyadesiyle memnunuz. Ben şartları sağlayan herkesi uzay yolculuğuna gitmek üzere başvurmaya davet ediyorum. Uzaya gidecek vatandaşımız, yapacağı bilimsel çalışmaların yanında emin olun gençlerimize bir rol model de olacak. Bu sayede gençlerimiz uzaya ve havacılığa çok daha fazla ilgi gösterecek."

Gençleri geleceğe hazırlamak için ailelere ve öğretmenlere kritik görevler düştüğünün altını çizen Bakan Varank, "Çocuklarımızı, öğrencilerimizi yüksek makamlara, iyi maaşlara değil, insanlığın tamamına hizmet edecek faydalı işlere, başarılı girişimlere hazırlamalıyız." dedi.

Varank, Aziz Sancar'ın Nobel Ödülü aldığı yola, ülkeye hizmet etme ve insanlığa faydalı olma gayesiyle çıktığını belirterek, gençlere de bu gayeyle hareket etme, yaptıkları her işi en iyi şekilde yapma tavsiyesinde bulundu.

Konuşmasının ardından Varank, beraberinde protokol üyeleriyle Aksaray Bilim Festivali'nin açılış kurdelesini kesti, festivalin şehre ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Bakan Varank, sonrasında festival alanında TÜBİTAK standını ziyaret ederek, gençlere ve çocuklara Bilim Çocuk Dergisi dağıttı. Varank'a Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, AK Parti Aksaray milletvekilleri İlknur İnceöz ve Cengiz Aydoğdu eşlik etti.

- SOLOTÜRK GÖSTERİSİ HEYECANLANDIRDI

Aksaray Bilim Festivali kapsamında Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, gösteri yaptı. SOLOTÜRK'ün tecrübeli pilotları Binbaşı Emre Mert ve Binbaşı Murat Bakıcı'nın performansı, izleyenleri heyecanlandırdı.

Festivale katılan çok sayıda vatandaş tarafından coşkuyla izlenen gösteri, büyük alkış aldı.