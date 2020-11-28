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Bakan Varank: Yeni reform ve atılım döneminde sektörlerin nabzını tutuyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Ekonomide yeni reform ve atılım dönemi vizyonumuz çerçevesinde, özel sektör öncülüğünde bir büyüme için sektörlerin nabzını tutuyoruz.' ifadesini kullandı.

AA28 Kasım 2020 Cumartesi 17:38 - Güncelleme: 28 Kasım 2020 Cumartesi 17:42
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Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan başkanlığında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) heyetiyle gerçekleştirdikleri toplantıyı değerlendirdi.

Bakan Varank, paylaşımında şunları kaydetti:

Ekonomide yeni reform ve atılım dönemi vizyonumuz çerçevesinde, özel sektör öncülüğünde bir büyüme için sektörlerin nabzını tutuyoruz. Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan başkanlığında, TOBB sektör meclisleriyle bir araya geldik. Birlikten kuvvet doğar!

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