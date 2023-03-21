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Bakan Varank ''Yeniden Hayat Lokantası''nı ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 6 Şubat tarihli depremlerin merkez üslerinden Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde dayanışmayla kurulan ve günlük 12 bin kişiye ücretsiz sıcak yemek servis edilen 'Yeniden Hayat Lokantası'nı ziyaret etti.

AA21 Mart 2023 Salı 11:19 - Güncelleme:
Bakan Varank ''Yeniden Hayat Lokantası''nı ziyaret etti
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'taki ikinci depremin merkezi üssü olan Elbistan'da örnek bir dayanışma yaşanıyor.

Türkiye, devlet-millet el ele depremin yaralarını sarıyor. Devlet, tüm imkanlarını deprem bölgesine seferber ederken vatandaşlar da imkanları ölçüsünde afetzedelere yardımda bulunuyor. Depremin ardından geçen yaklaşık bir buçuk ayda yardımların da sürdürülebilirliği büyük önem taşıyor.

Elbistan'da depremler nedeniyle kapanan bir kebapçı dükkanı da şef Ömür Akkor ve hayırseverler sayesinde yeniden hayat buldu. Akkor'a, İstanbul'un ünlü restoranları Şazeli, Katık ve Seraf destek verdi. Viyana Kahvesi içecek, Fatih Belediyesi ise lojistik hizmeti sundu. Yeniden Hayat Lokantası adı konulan mekanda Ömür Şef, her gün 12 bin kişiye ücretsiz sıcak yemek servis ediyor.

Afet bölgesindeki sanayi tesislerini incelemek üzere Kahramanmaraş'ta bulunan Bakan Varank da Elbistan'daki Kriz Merkezi ve konteyner kent ziyaretinin ardından Yeniden Hayat Lokantası'nda depremzedelerle bir araya geldi.

Varank, vatandaşların bu mekanda dostluğu ve kardeşliği paylaştığını belirterek, "Önümüz ramazan. Herkes elinden geldiğince depremzede kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışmalı, onların gönlünü almak, bir tebessüm etmek bile onlar için değerli." ifadelerini kullandı.

- "RAMAZANDA BURALARA GELİN"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şef Akkor da depremin ikinci günü lokantayı açtıkları bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"Buranın önünden geçiyorduk. Burayı bir lokanta haline getirmek nasip oldu. Biz 5 lokantacı arkadaşız, hiçbir bağış kabul etmiyoruz. Hepimiz 30 yıldır bu mesleğin içindeyiz. Ne kazandıysak doğru harcayacak yerdeyiz. Her gün yaklaşık 10-12 bin kişiyi lokantada ağırlıyoruz. Yemek bir bahane ama bir kahve içmek, çay içmek, insanlara sarılmak, dertleşmek, bazen kucaklaşıp ağlaşmak bizi de bambaşka insan yaptı."

Akkor, imkanı olanların ramazanda deprem bölgesine gelmesi çağrısında bulunarak, "Önümüz ramazan ve bayram. Ben mutlaka insanların yıllık izinlerini burada kullanmasını tavsiye ediyorum, tüm deprem bölgesini sahurda, iftarda ziyaret etmesini, bayramlarını böyle geçirmelerini rica ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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