Bakan Varank'tan, Başkan Erdoğan için anlamlı doğum günü kutlaması: İşte o fotoğrafın hikayesi...

AA 26 Şubat 2020 Çarşamba14:13 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 14:13

Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 66'ncı doğum günü dolayısıyla sosyal medya hesabından 5 yıl önce çekilen bir fotoğrafı paylaştı. Sosyal medya kullanıcılarının açtığı "#İyikiDoğdunMilletinAdamı" isimli etikete de mesajında yer veren Varank, "Davasına, bu millet için kavgasına omuz vermeye ömrümüz vefa ettikçe devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.

- O FOTOĞRAFIN HİKAYESİ



Varank'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın öyküsü 5 yıl öncesine uzanıyor. Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı G-20 Liderler Zirvesi'nde yoğun temaslar nedeniyle saatlerce ayakta kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olduğu fotoğrafta, o dönem danışmanlığını yapan Bakan Varank ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bulunuyor. Karede, Erdoğan, Varank'ın omzuna yaslanmış şekilde notları okurken görülüyor.