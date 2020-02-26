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Bakan Varank'tan, Başkan Erdoğan için anlamlı doğum günü kutlaması: İşte o fotoğrafın hikayesi...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü, özel bir fotoğraf eşliğinde 'Davasına, bu millet için kavgasına omuz vermeye ömrümüz vefa ettikçe devam edeceğiz.' ifadesiyle kutladı.

AA26 Şubat 2020 Çarşamba14:13 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 14:13

Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 66'ncı doğum günü dolayısıyla sosyal medya hesabından 5 yıl önce çekilen bir fotoğrafı paylaştı. Sosyal medya kullanıcılarının açtığı "#İyikiDoğdunMilletinAdamı" isimli etikete de mesajında yer veren Varank, "Davasına, bu millet için kavgasına omuz vermeye ömrümüz vefa ettikçe devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.

- O FOTOĞRAFIN HİKAYESİ

Varank'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın öyküsü 5 yıl öncesine uzanıyor. Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı G-20 Liderler Zirvesi'nde yoğun temaslar nedeniyle saatlerce ayakta kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olduğu fotoğrafta, o dönem danışmanlığını yapan Bakan Varank ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bulunuyor. Karede, Erdoğan, Varank'ın omzuna yaslanmış şekilde notları okurken görülüyor.

Başkan Erdoğan'ı duygulandıran sürpriz

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