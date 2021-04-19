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Bakan Varank'tan Fatih Altaylı'ya aşı cevabı!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Fatih Altaylı'nın köşesinde yazdığı 'aşı' açıklamalarına cevap verdi. Bakan Varank, 'Her lüzumsuzluğa cevap vermem ama gönüllülerin aklını karıştırmak isteyen bu çok bilmişe cevap vereceğim. 30 Ocak 2020'de aşı geliştirmek isteyen hocalarıma başardıklarında gönüllü olacağıma söz verdim. O günden beri aşı yaptırmadan bekledim, yerli vlp aşı faz-1 gönüllüsü oldum.' dedi.

19 Nisan 2021 Pazartesi 00:31 - Güncelleme: 19 Nisan 2021 Pazartesi 00:35
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Fatih Altaylı, 'Önlemler ve Gebelik' başlıklı yazısının bir bölümünde, Bakan Varank'ın yerli aşının insan denemelerinin Faz-1 aşaması çerçevesinde ilk doz aşıyı olmasına değindi.

Altaylı, "Doğrusu şaşırdım çünkü bildiğimiz kadarı ile bakanlar daha önce aşılanan grup içindeydiler" diyen Altaylı, "Bakan Varank bu hakkını kullanmadı ve şimdiye dek aşı olmadı ise ilginç. Yok eğer aşısını oldu ise şimdi başka bir aşı çalışmasına denek olması mümkün değil, doğru da değil. Çünkü daha önce aşı olmuş olmak Faz 1 çalışmasını bozacak bir durum" ifadelerini kullandı.

'BU ÇOK BİLMİŞE CEVAP VERECEĞİM'

Bakan Varank da sosyal medya hesabından Altaylı'nın açıklamalarına şu cevabı verdi:

Her lüzumsuzluğa cevap vermem ama gönüllülerin aklını karıştırmak isteyen bu çok bilmişe cevap vereceğim. 30 Ocak 2020'de aşı geliştirmek isteyen hocalarıma başardıklarında gönüllü olacağıma söz verdim. O günden beri aşı yaptırmadan bekledim, yerli vlp aşı faz-1 gönüllüsü oldum.

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