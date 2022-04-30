Bakan Varank'tan gençlere bayram müjdesi: Desteğimizi iki katına çıkarıyoruz

Belde Mahallesi Barış Bulvarı Kültür Turizm İl Müdürlüğü Merkezinde toplu açılış ve Güneydoğu Anadolu Projeleri (GAP) imza törenine katılan Bakan Varank, gençlere bayram müjdesini Batman'dan tüm Türkiye'ye duyurmak istediğini söyledi. Gençlerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini katma değerli girişimlere dönüştürmeleri için TÜBİTAK aracılığıyla Bireysel Genç Girişimci programını yürüttüklerini anımsatan Bakan Varank, bugüne kadar programdan faydalanan genç girişimcilere 200 bin liraya kadar destek sağladıklarını hatırlattı.

TÜBİTAK BİGG çerçevesinde genç girişimcilere yönelik destek miktarını yüzde 125 artırarak 450 bin liraya çıkarttıklarını aktaran Bakan Varank, "Böylece gençlerimiz girişimlerini çok daha kolay ve etkin şekilde hayata geçirebilecekler. Ben bu bayram müjdesinin tüm gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Batman genç ve dinamik bir nüfusa sahip. Bu program onlar için adeta biçilmiş kaftan. Bunun yanında bir müjdemiz daha var. Diyelim ki bir şirketiniz var ve AR-GE yapmak istiyorsunuz. İşte bu noktada devreye TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı giriyor. Bu programda KOBİ'lerimiz projeleri için 600 bin liraya kadar verdiğimiz desteği de iki kat arttırarak 1 milyon 200 bin liraya çıkarıyoruz. Bu müjdemiz de tüm KOBİ'lerimize hayırlı olsun. Burada söylemek istediğim şu: Siz bir adım atın, biz gerisi için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Birlikte, tüm bölgelerimizle, tüm şehirlerimizle ülkemizi hak ettiği seviyeye ulaştıracağız" dedi.