Bakan Varank'tan gülümseten paylaşım

26 Mart 2021 Cuma 13:11 - Güncelleme: 26 Mart 2021 Cuma 13:13

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank kendisi hakkında yapılan bir paylaşımı kendi hesabında paylaşarak gülümseten bir yorum yaptı.

Bir Twitter kullanıcısı Bakan Varank'ın fotoğrafını paylaşarak, "Bakan Varan'ın metroya vapura motosiklete binmesine şaşıranlar var. Bence bu abinin garajında bir yerlerde 2011 model doblosu var, arada amcaoğullarıyla baraj kenarına pikniğe gidiyor gizli gizli. En sevdiği yemek de mangalda kanat." ifadelerinin yer aldığı bir tweet attı.

Bakan Varank'tan ise cevap gecikmedi. Varank, "Babam Giyimkent'teki restaurantı devredince dobloyu sattık, şu an yok" dedi.

Kısa sürede bir çok kullanıcıya ulaşan paylaşım okuyucuları tebessüm ettirdi.