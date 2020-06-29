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Bakan Varank'tan 'İnce' gönderme: AK Parti'den önce “bu” Muharrem İnce de yoktu galiba

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, twitter hesabından CHP eski Milletvekili Muharrem İnce'nin başörtüsüyle ilgili sözlerinden derlenmiş bir video paylaştı. Varank, paylaşımında İnce'ye olay bir gönderme yaparak 'AK Parti'den önce “bu” Muharrem İnce de yoktu galiba.. Teşekkürler AK Parti.' ifadesine yer verdi.

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29 Haziran 2020 Pazartesi 08:50 - Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 09:22
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP'li Muharrem İnce'ye twitter hesabından olay bir gönderme yaptı.

İNCE'NİN SÖZLERİNE "İNCE" CEVAP

Mustafa Varank, İnce'nin "Ak Parti'den önce yol yoktu, buzdolabı yoktu, mağarada yaşar, ağaç kovuğunda saklardık yiyeceklerimizi. Taş devrindeydik, kadının adı yoktu." sözlerini alıntıladı ve bir video paylaştı.

Muharrem İnce'nin yaptığı konuşmaların yer aldığı bir video paylaşan Varank, İnce için de "AK Parti'den önce "bu" Muharrem İnce de yoktu galiba..Teşekkürler AK Parti." sözlerini paylaştı.

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