İSTANBUL 13°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mart 2023 Pazartesi / 28 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0147
  • EURO
    20,2655
  • ALTIN
    1217.04
  • BIST100
    5067.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na Jeremy Rifkin göndermesi: Zoom mu çalışmıyordu?
Güncel

Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na Jeremy Rifkin göndermesi: Zoom mu çalışmıyordu?

İzmir'de 'İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi' kapsamında 'Millet İttifakı Genel Başkanları Buluşması' oturumu düzenlendi. Kılıçdaroğlu'na seslenen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Meral Hanım neyse de belediye ile düzenlediğiniz iktisat kongresine Amerikalı danışmanınız Jeremy Rifkin neden katılmadı? Yoksa, millet teknoloji görsün diye tanıttığınız zoom mu çalışmıyordu?' dedi.

20 Mart 2023 Pazartesi 12:12 - Güncelleme:
Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na Jeremy Rifkin göndermesi: Zoom mu çalışmıyordu?
ABONE OL

İzmir Büyükşehir Belediyesince düzenlenen kongrenin beşinci gününde "Millet İttifakı Genel Başkanları Buluşması" oturumu yapıldı. Oturuma İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener haricindeki Altılı Masa'daki tüm parti genel başkanları katıldı.

"YOKSA ZOOM MU ÇALIŞMIYORDU?"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Akşener'in toplantıda yer almamasına değinerek, "Meral Hanım neyse de belediye ile düzenlediğiniz iktisat kongresine Amerikalı danışmanınız Jeremy Rifkin neden katılmadı? Yoksa, millet teknoloji görsün diye tanıttığınız zoom mu çalışmıyordu?" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.