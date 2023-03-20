İzmir Büyükşehir Belediyesince düzenlenen kongrenin beşinci gününde "Millet İttifakı Genel Başkanları Buluşması" oturumu yapıldı. Oturuma İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener haricindeki Altılı Masa'daki tüm parti genel başkanları katıldı.

"YOKSA ZOOM MU ÇALIŞMIYORDU?"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Akşener'in toplantıda yer almamasına değinerek, "Meral Hanım neyse de belediye ile düzenlediğiniz iktisat kongresine Amerikalı danışmanınız Jeremy Rifkin neden katılmadı? Yoksa, millet teknoloji görsün diye tanıttığınız zoom mu çalışmıyordu?" dedi.