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Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na: Teknoloji görmek istiyorsa Türkiye'deki teknoparklara gidebilir

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilim ve teknoloji çevreleri ile bir araya geleceği İngiltere ziyaretine ilişkin, 'Teknoloji görmek istiyorsa Türkiye'deki teknoparklara gidebilir, Bilişim Vadisi'ni ziyaret edebilir.' dedi.

AA2 Kasım 2022 Çarşamba 14:57 - Güncelleme:
Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na: Teknoloji görmek istiyorsa Türkiye'deki teknoparklara gidebilir
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Varank, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun İngiltere'de bilim ve teknoloji çevrelerini ziyaret edeceği hatırlatılarak buna ilişkin değerlendirmesi sorulan Varank, "Kemal Bey'in dünyadan da haberi yok, teknolojiden de haberi yok. ABD'ye gitti, hamburger yedi. 'Türkiye'de hiç fabrika açılmadı' diyordu. Dün biz, İzmir'de 17 tesisin açılışını yaptık. Kendisine tavsiyem; hamburger yemeyi bıraksın, milletvekili olduğu İzmir'e gitsin, orada hem kumru yesin hem de fabrikaları görsün. Teknoloji görmek istiyorsa da Türkiye'deki teknoparklara gidebilir, Bilişim Vadisi'ni ziyaret edebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'den oyun yazılımcılarının geçen yıl Avrupa'da en fazla yatırım alan şirketler olduğunun altını çizen Varank, "Teknoloji görmek isteyen bizim gençlerimizi ziyaret edecek. Londra'ya gitmesine gerek yok." ifadesini kullandı.

  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  • CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  • Bilim

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