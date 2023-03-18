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Bakan Varank'tan Milli Muharip Uçak üzerinden gönderme: O zaman ne demiştiler hatırlıyor musunuz?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Muharip Uçak'ın üretilen ilk parçasını 'kalorifer peteği'ne benzeten muhalefete, uçağın pistteki fotoğrafını paylaşarak göndermede bulundu.

18 Mart 2023 Cumartesi 12:46 - Güncelleme:
Bakan Varank'tan Milli Muharip Uçak üzerinden gönderme: O zaman ne demiştiler hatırlıyor musunuz?
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Türkiye'nin milli savaş uçağı, yer testlerinin bir sonraki aşaması olan taksi testine başladı. Piste çıkıp bir süre ilerleyen Milli Muharip Uçak, roll-out'a hazır olduğunu gösterdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Muharip Uçak'ın üretilen ilk parçasını "kalorifer peteği"ne benzeten muhalefete, uçağın pistteki fotoğrafını paylaşarak gönderme yaptı. Varak, mesajında, "5 Kasım 2021'de milli muharip uçağın ilk parçası üretildi. 6'lı masanın avaneleri o zaman neler demişti hatırlıyor musunuz" açıklamasında bulundu.

Varank, yayınladığı mesajda, konu ile ilgili eleştirinin yer aldığı gönderiye de yer verdi. Bu mesajda Milli Muharip Uçak'la ilgili olarak "kalorifer peteği" benzetmesi yapılmıştı.

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