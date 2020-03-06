AA 06 Mart 2020 Cuma 13:14 - Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 13:15

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca, Odatv'nin yayımladığı bir haberde, Libya'da şehit düşen MİT mensubunun kimliğini deşifre ettiği iddiaları üzerine yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda, "odatv.com" internet sitesine idari tedbir kararıyla erişim engeli getirildi.



Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu haberi ve internet sitesini savunanlara yönelik şu ifadelere yer verdi:

Malum websitesiyle alakalı kimse basın özgürlüğü yalanına sığınmasın. Şehit MİT mensubunu ve ailesini deşifre etmek dünyanın her yerinde suçtur.



O hayran olduğunuz Batı ülkelerinde bunu yapsanız, başınıza gelecekleri tahmin bile edemezsiniz. — Mustafa Varank (@varank) March 6, 2020

"Malum web sitesiyle alakalı kimse basın özgürlüğünün arkasına sığınmasın. Şehit MİT mensubunu ve ailesini deşifre etmek dünyanın her yerinde suçtur. O hayran olduğunuz Batı ülkelerinde bunu yapsanız, başınıza gelecekleri tahmin bile edemezsiniz."