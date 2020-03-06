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Bakan Varank'tan, erişim engeli getirilen Odatv'nin haberini savunanlara tepki: Bu dünyanın her yerinde suçtur

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Libya'da şehit olan MİT mensubunun kimliğini deşifre ettiği iddiası üzerine yapılan inceleme sonucu erişim engeli getirilen Odatv'yi savunanlara yönelik, 'Malum web sitesiyle alakalı kimse basın özgürlüğünün arkasına sığınmasın. Şehit MİT mensubunu ve ailesini deşifre etmek dünyanın her yerinde suçtur.' ifadesini kullandı.

AA06 Mart 2020 Cuma 13:14 - Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 13:15

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca, Odatv'nin yayımladığı bir haberde, Libya'da şehit düşen MİT mensubunun kimliğini deşifre ettiği iddiaları üzerine yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda, "odatv.com" internet sitesine idari tedbir kararıyla erişim engeli getirildi.

Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu haberi ve internet sitesini savunanlara yönelik şu ifadelere yer verdi:

"Malum web sitesiyle alakalı kimse basın özgürlüğünün arkasına sığınmasın. Şehit MİT mensubunu ve ailesini deşifre etmek dünyanın her yerinde suçtur. O hayran olduğunuz Batı ülkelerinde bunu yapsanız, başınıza gelecekleri tahmin bile edemezsiniz."

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