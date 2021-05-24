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  • Bakan Yanık 2.7 milyon ihtiyaç sahibine toplam 277 milyon TL ödeme yapılacağını bildirdi
Güncel

Bakan Yanık 2.7 milyon ihtiyaç sahibine toplam 277 milyon TL ödeme yapılacağını bildirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 3 nakdi sosyal destek programıyla yaklaşık 2,7 milyon ihtiyaç sahibine toplam 277 milyon TL ödeme yapılacağını açıkladı.

DHA24 Mayıs 2021 Pazartesi 12:30 - Güncelleme: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 12:30
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Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, mayıs ayındaki şartlı eğitim, şartlı sağlık, çoklu doğum ve kronik hastalık yardımları kapsamında sosyal yardım ödemelerine ilişkin bilgi verdi. Yanık, söz konusu sosyal yardım programlarıyla çoklu doğum sonucu dünyaya gelen çocuklar, ilk ve ortaöğretim çağında olan çocuklar ve 0-6 yaş arasında olan çocuklar ile gebe kadınların gebelikleri, doğumları ve lohusalık dönemleri için ihtiyaç sahibi ailelere 2 aylık periyotlarla düzenli nakdi yardım verdiklerini belirterek, toplam 2,7 milyon ihtiyaç sahibine 273,4 milyon TL ödeme yapılacağını bildirdi. Bakan Yanık ayrıca kronik hastalığı olanlara da nakdi yardımda bulunduklarını belirterek, 2 bin 30 ihtiyaç sahibine 3,3 milyon TL destekte bulunacaklarını kaydetti. Yanık, kronik hastalık yardım ödemelerinin 25 Mayıs itibarıyla diğer ödemelerin de 24-28 Mayıs'ta gerçekleştirileceğini belirtti.

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