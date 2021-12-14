Bakan Yanık açıkladı: 255 aktif Aile Destek Merkezi ile 2.6 milyon kadınımızın mesleki ve kişisel gelişimine katkı sunduk

DHA 14 Aralık 2021 Salı 10:47 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 10:47

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, aile destek merkezilerinde; kadınlara psikososyal, sosyokültürel, mesleki ve kişisel gelişim yönünden katkıda bulunan kurs ve eğitimler verildiğini belirtti.

Merkezleri, terörden etkilenen bölgeler başta olmak üzere dezavantajlı grupların ve mevsimlik tarım işçilerinin yoğun yaşadığı yerlerde açmaya özen gösterdiklerini belirten Yanık, "Merkezlerimizde en fazla el sanatları, kuaförlük ve giyim kursları rağbet görüyor. Bunlara ek olarak Halk Eğitim Merkezlerinden gelen usta öğreticiler tarafından terzilik, aşçılık, bilgisayar, okuma-yazma, halı dokumacılığı, yabancı dil, yağlı boya, satranç kurslarının yanı sıra müzikal, kültürel, sosyal ve sportif kurslarımız da bulunuyor. Kadınlarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerinin yanı sıra aile içi iletişim, temel afet bilinci, sağlıklı beslenme ve çocuk haklarına ilişkin eğitimlerimiz de bulunuyor. Ayrıca daha fazla kadınımızın bu eğitimlerden faydalanması için merkezlerimizde kreş imkanı da sağlıyoruz. Türkiye'de bulunan 255 aktif Aile Destek Merkezimiz ile bugüne kadar 2,6 milyon kadınımızın mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunduk" dedi.