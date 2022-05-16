Bakan Yanık: Aile çok önemsediğimiz bir konu

Yanık, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ev sahipliğinde düzenlenen 2. Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı'nın açılışında yaptığı konuşmanın ardından Aile Haftası dolayısıyla gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Aile Haftası'nı çok önemsediklerini vurgulayan Yanık, şunları aktardı:

"Aileyi, sadece Bakanlığımızın bir hizmet konusu olarak görmüyoruz. Aile, bizim toplum olarak da devlet olarak da AK Parti hükümetleri olarak da çok önemsediğimiz bir konu. Aileyi, toplumun yapı taşı olarak korunması, geliştirilmesi, problemlerinden arındırılması, her bir aile ferdinin güçlenerek geleceğe hazır hale getirilmesi, saygının, sevginin birlikte üretme bilgisinin, bilincinin devam ettirilmesi gerektiği bir alan olarak görüyoruz."

Yanık, bu yıl Aile Haftası dolayısıyla yoğun bir program düzenlediklerini, bugün itibarıyla başlayan çalıştaylarla etkinliklerin tüm illerde çeşitli faaliyetlerle süreceğini bildirdi.

Bu haftaki etkinliklerin, 2022 yılı içerisinde yapılması öngörülen aile temalı, aileyi merkezine alan çalışmaların etüdü olacağını ifade eden Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2021 yılı bizim açımızdan araştırmalar dönemi olarak geçti. Türkiye Aile Yapısı Araştırması'nın saha kısmı bitti. Araştırmanın şimdi artık sonuç ve yorumlama kısmını çalışıyoruz.

Ayrıca, Ergen Profili Araştırmamız var. Türkiye Üniversite Gençliği Araştırması var. Boşanma Sebepleri Araştırmamız var. Şiddet ve şiddetin sebepleri hakkında araştırmamız var. Dolayısıyla bütün bu araştırmaların sonuçları ortaya çıktığında, biz Türkiye toplumunun, 84-85 milyon vatandaşımızın, aile ile ilgili yaklaşımları, problemleri, dönüşen sosyolojik sonuçların ne olduğu, üniversite gençliğinin beklentileri, ergen profilindeki kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın beklentileri, şiddetin sebepleri ve sonuçları ile alakalı ölçümlemelerin tamamını, kamuoyunun bu konuda ne düşündüğünü çıkarmış olacağız."

Yanık, araştırmalara ilişkin ön sonuçları almaya başladıklarını aktararak, "Problemlerin düzeltilmesi ve olumlu taraftarımızın geliştirilmesi ve çoğaltılması ile alakalı ne yapılması gerektiğini hep birlikte çalışacağız ve sizinle de paylaşmış olacağım." dedi.

- "ÇALIŞTAY 4 BAŞLIKTAN OLUŞACAK"

Bakan Yanık, yarın yapılacak "Aile Değerlerimiz ve Değişen Dünya Çalıştayı"na ilişkin de bilgi verdi.

Çalıştayın dört başlıktan oluştuğunu anlatan Yanık, "Daha çok aile, değerler, değişen değerler konusuna bir genel projeksiyon tutmak ve bunun üzerinden bundan sonraki aşamalarda yapacağımız çalışmaları da bir anlamda belirlemek üzere dört masa kuracağız." diye konuştu.

Yanık, yıl sonuna kadar aile ve ailenin problemleri konusunda yapılması gerekenlerin tespit edileceğini belirterek, toplumu ayakta tutan ve besleyen aile değerlerini geliştirmek ve yaymak için yapılacakları programlayacaklarını kaydetti.

Bakan Yanık, Aile Haftası'nı kutladı.