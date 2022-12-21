Bakan Yanık deprem sonrası Düzce'ye yapılan yardımı açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Düzce'deki 5.9'luk depremin ardından bölgeye sağlanan hizmetlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Yanık, ilk etapta temel ihtiyaçların karşılanması için 1 milyon TL nakdi yardımda bulunduklarını kaydetti. Doğal afetlerden etkilenenleri yalnız bırakmadıklarını belirten Yanık, "İlk anda ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması önceliklerimiz arasında. Bunun için yardımlarımızda muhtaçlık şartını gözetmiyoruz. Bu kapsamda bize ulaşan talepler sonrasında eşya zararı yardımını devreye aldık ve bölgeye toplam 45 milyon TL kaynak daha aktardık" dedi.

Bakan Yanık, nakdi yardımların yanı sıra temel gereksinimleri karşılayacak ayni yardımların da hızlıca ulaştırıldığını belirterek, "Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfımız Afet Ayni Bağış Depo Yönetimi ve Dağıtım Çalışma Grubu olarak toplam 60 personel ve 14 araç ile depremin ardından çalışmalarımızı sürdürdük. Gıda, kıyafet, ayakkabı, bebek bezi ve maması, kadın hijyen malzemeleri, temizlik malzemeleri, battaniye, gıda alışveriş kartı olmak üzere gerekli ürünleri vatandaşlarımıza ulaştırdık" açıklamasında bulundu.

Bölge halkının yaralarının sarılması için ilk andan itibaren sahada olduklarını kaydeden Yanık, "Afet bölgelerine yapılan nakdi yarımların ve psikososyal desteğin vatandaşlara sunulması için hassas bir çalışma yapıyoruz. Düzce'deki deprem sonrasında zarar görenlere maddi manevi desteğimizi ilk andan itibaren sunduk. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımız aracılığıyla 46 milyon TL kaynak aktardık. Psikolojik ilk yardım, bireysel görüşme ve benzeri müdahaleler kullanılarak toplam 65 bin 84 vatandaşa psikososyal destek hizmeti verdik" dedi.

Düzce'de yapılan hane görüşmeleri kapsamında, 1230 hanenin ihtiyacının tespit edildiğini ve hızlıca ilgili kurumlara iletildiğini belirten Bakan Yanık, "Psikososyal destek çalışmaları kapsamında toplam 443 personelin yanı sıra 31 aracımız ve 1 mobil TIR'ımız sahada görev yaptı. Özellikle nakdi yardımların vatandaşlara ulaştırılması noktasında sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımız yerel tespitlerini gerçekleştiriyor. Felaketten etkilenen vatandaşlarımızın ne tür ihtiyacı varsa belirleniyor. Nerede bir afet olsa Bakanlığımıza bağlı ekipleri, o afetin yıkıcı etkisini ortadan kaldırmak için o bölgelerde görebilirsiniz" açıklamasında bulundu. (DHA)