Bakan Yanık duyurdu: 2 milyonun üzerinde haneye destek verilecek

DHA 03 Mayıs 2021 Pazartesi 00:07 - Güncelleme: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 00:07

Bakan Yanık, destek paketini Twitter hesabından duyurdu. Yanık, yaptığı paylaşımda "2 milyonun üzerinde haneye bin 100'er liralık nakdi destek sağlıyoruz. Tam kapanma döneminde 2 milyar liranın üzerinde sosyal yardımı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Salgının getirdiği bu zor günleri hep birlikte aşacağız" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Salgın sürecinde işçimizden sanayicimize, esnafımızdan çiftçimize kadar her kesimi destekledik. Şimdi de; 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programıyla' 2 milyonun üzerinde haneye toplamda 2 milyar TL'yi aşan nakdi destek sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.