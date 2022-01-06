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Bakan Yanık duyurdu! Hesaplara yatırılmaya başlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ocak ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırmaya başladıklarını duyurdu.

6 Ocak 2022 Perşembe 10:33 - Güncelleme: 6 Ocak 2022 Perşembe 10:44
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Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, ocak ayı içinde yaklaşık 640 milyon TL tutarında yaşlı aylığı yardımında bulunacaklarını, ödeme döneminde yaklaşık 495 milyon TL de engelli aylığı ödemesi yapacaklarını belirtti. Yaşlı ve engelli aylıkları kapsamında 1 milyar 135 milyon TL'yi aşan ödeme yapacaklarını kaydeden Yanık, "Ocak ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıyoruz. Ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Bakan Yanık, engelli ve yaşlılara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü vurguladı. Engelli ve yaşlılara yönelik kapsayıcı ve düzenli olarak sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Yanık, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımı ile bağımsız bir şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda engelli ve yaşlılarımızın yanındayız" dedi.

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
  • Derya Yanık
  • engelli aylık

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