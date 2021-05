Bakan Yanık: 'Engelsiz' ufuklar sunmak öncelikli hedefimiz

DHA 05 Mayıs 2021 Çarşamba 14:46 - Güncelleme: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 14:46

Bakan Yanık, Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) düzenlenen '2021 Engelsiz Üniversite Ödülleri Töreni'ne video konferans yöntemi ile katıldı. YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın ev sahipliğinde gerçekleşen törende konuşan Bakan Yanık, üniversitelerin, farklı engel gruplarından oluşan yaklaşık 50 bin öğrenciye ev sahipliği yaparak toplumsal adaleti güçlendirdiğini söyledi. Yanık, "Engelli bireylerin hayallerinin önündeki engelleri kaldırmak, onlara engelsiz ufuklar sunmak öncelikli hedefimizdir. Burada kendimize yeni hedefler belirleyeceğiz. Türkiye'yi örnek ülke haline getirebilmek için hayallerimizin önündeki engelleri kaldıracağız. Bakanlık olarak üniversitelerimiz de dâhil olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarımızı teknik ve mali yönden desteklemeyi sürdüreceğiz" dedi.

'FARKINDALIK, HER ENGELLİ İÇİN YENİ FIRSATLAR SUNUYOR'

Engelli vatandaşlara üniversite kapılarının açılarak, eğitime erişimlerini sağlanarak onlara yaşam koridorunun açıldığını söyleyen Bakan Yanık, üniversitelere verilen her ödülü engelli vatandaşların manevi şahsiyetlerine, azim ve başarılarına verilmiş bir ödül olarak gördüğünü vurguladı. Farkındalığın, her engelli için yeni fırsatlar sunduğunu, eğitim ve istihdam kapılarını açtığını belirten Yanık, "Toplum olarak farkındalığı ne kadar artırır isek daha fazla engelli vatandaşımızı okulla buluşturur, bina ve kaldırımlar, park ve bahçeler hepimiz için ortak yaşam alanlarına dönüşür. Yerel yönetimler, hastaneler, okullar, fabrikalar herkes için erişilebilir özgür alanlar haline gelir. Toplumsal yaşamın özü dayanışmadır, farkındalıktır, empati kurmaktır. Farkındalık ile insana hak ettiği değerin verilmesi gerektiğinin idrakine varırız. Engelliliğin hiç kimse için bir kusur ya da eksiklik olmadığının farkında olmak bunun ilk adımıdır. Bizim için bu farkındalık ve ilk adım önemlidir. Asıl engellilik ise insanın duyarsız hale gelmesi, iletişime, öğrenmeye ve gelişime kapalı olmasıdır. Her engeli ortadan kaldırmak için, yeni yaklaşımlarla çözümler üretmeye, yol bulmaya, yol yoksa yeni bir yol açmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'UZAKTAN EĞİTİM ÖN PLANA GEÇTİ'

YÖK Başkanı Saraç ise bundan sonraki yıllarda bu ödül törenin yüz yüze yapmak istediklerini belirterek, küresel salgının birçok alanı etkilediğini ve değiştirdiğini söyledi. Dijital teknolojilerin yükseköğretim alanındaki en önemli başlıklardan birini oluşturduğunu kaydeden Saraç, "Yükseköğretim Kurulu olarak 1,5 yıl önce 'Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi'ni başlattık. İçinde bulunduğumuz salgın sürecine bu projenin çok önemli ve ciddi katkıları oldu. Bu proje kapsamında 16 üniversitemizde 10 binin üzerinde öğretim elemanına, 61 binin üzerinde öğrenciye dijitalleşme ile ilgili dersler verildi" ifadesini kullandı.

Yükseköğretimde uzaktan eğitimin tamamen ön plana geçtiği bir dönemi yaşadıklarını belirten Saraç, "Eğitim ve öğretim süreçlerinin aksamaması ve bu süreçlerin en az hasarla aşılması için çevrimiçi eğitime geçildi, uzaktan eğitimle ilgili bazı mevzuat değişiklikleri yapıldı. YÖK Dersleri Platformu oluşturuldu. Bu dönemde alınan en önemli karar kalıcı bir şekilde hibrit eğitim dönenine geçilmiş olması. 'YÖK Sanal Laboratuvar Projesi' ile genel kimya ve fizik laboratuvarı dersleri sanal ortamda verilmeye başlandı" dedi.

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ BİRİNCİ OLDU

Konuşmaların ardından ödül almaya hak kazanan üniversiteler açıklandı. Üniversitelere, Mekanda Erişilebilirlik (Turuncu Bayrak) ödülü, Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik (Mavi Bayrak) ödülü ve Eğitimde Erişilebilirlik (Yeşil Bayrak) ödülü olmak üzere 3 kategoride ödül verildi. Turuncu Bayrak için 52 üniversiteden 129 başvuru gelirken, Mavi Bayrak için 9 üniversiteden 9 bayrak başvurusu geldi. 14 üniversitenin 30 Yeşil Bayrak başvurusu ise uygun görüldü. En yüksek sayıda engelsiz üniversite bayrağı almaya hak kazanan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 10 birimde Turuncu Bayrak alırken, Aksaray ve Harran Üniversitesi 2'nci, İstanbul ve Yozgat Bozok üniversiteleri 3'üncü oldu. En yüksek sayıda Mavi Bayrak almaya hak kazanan üniversite İstanbul Üniversitesi olurken, en yüksek sayıda Yeşil Bayrak alan üniversite ise İstanbul Bilgi Üniversitesi oldu.