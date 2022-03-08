Bakan Yanık: Güçlü kadın, güçlü Türkiye demek

IHA 8 Mart 2022 Salı 10:30 - Güncelleme: 8 Mart 2022 Salı 10:30

Bakan Derya Yanık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla video mesaj yayımlandı. Yanık, şiddetle mücadele başta olmak üzere, kadınlara yönelik eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini belirterek, "Güçlü kadın, güçlü Türkiye demektir" ifadelerini kullandı.

AK Parti iktidarının ilk günlerinden itibaren kadının her alanda daha aktif olması için çalıştıklarını söyleyen Bakan Yanık, mesajında şunları kaydetti:

"Dünya tarihi yüzlerce yıl kendince önemli bir soruya cevap aradı. Kadınlar insan mıydı? Ruhu var mıydı? 15'inci yüzyılda Batı'nın en önemli meselelerinden biri kadınların ne olduğuna karar vermekti. Ancak bu tartışmalardan 200 yıl kadar önce yani 13'üncü yüzyılda II. Kılıçarslan'ın kızı Gevher Nesibe adına Kayseri'de bir şifahane inşa edilmiş ve bu şifahane dünyada tıp eğitimi ve sağlık hizmetleri verilen ilk merkezlerden birisi olmuştu. Bir tarafta kadının varlığına dair tartışmalar, diğer tarafta kadını yücelten bir medeniyet anlayışı. Sevgili Dostlar, biliyorsunuz endüstri devrimiyle beraber kadınların ucuz iş gücü olarak görülmesi ve insan onuruna yakışmayacak şekilde çalıştırılmaları, bugünün yani 8 Martın kadınlar günü olarak anılmasına sebep oldu. Biz de bu dikkatle bugünü kadınlara yönelik çalışmalarımızı gözden geçirme, değerlendirme ve yol haritamızı güncelleme vesilesi olarak görüyoruz. 2002'den 2020'ye 20 yıldır kadınların hayatın her alanında daha aktif rol almalarını, hak ve fırsatlardan eşit biçimde yararlanmalarını sağlamak üzere, hükümet olarak çalışıyoruz. Ülkemizin doğusu batısı, kuzeyi güneyi demeden her bölgesinde kadınların kendi başarı hikayelerini yazmalarını destekliyor, varsa dezavantajları ortadan kaldırmak için çabalıyoruz. Kadınların karar alıcı mekanizmalarda yer almaları, ekonomik ve ticari hayata daha etkin katılımları için birçok teşvik, destek ve proje yürütüyoruz.

Kadınlarla ilgili hizmetlerimizin çıkış noktasını, kadınların güçlendirilmesi, kadının statüsünün yükseltilmesi ve toplum içinde kadının hak ettiği refah payına erişmesi oluşturuyor. Şiddetle mücadele başta olmak üzere, kadınlara yönelik eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadelemiz kararlılıkla sürecek. Akademiden siyasete, kültür-sanattan spora, eğitimden bilime hayatın her alanında kadınların daha görünür ve güçlü olması için çalışmaya devam edeceğiz. Mutlu, özgüvenli ve güçlü kadın, güçlü ve müreffeh bir toplum demektir. Güçlü kadın, güçlü Türkiye demektir. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun."