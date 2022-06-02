Bakan Yanık müjdeyi verdi! Şartlar esnetildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İhlas Haber Ajansı'na özel olarak verdiği röportajda ihtiyaç sahibi hanelere verilen doğal gaz yardımı, kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağlı yaşamlarını sürdüren vatandaşlara yönelik verilen elektrik tüketim desteği ve evde bakım yardımı gibi birçok başlıkta Bakanlık tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin detayları paylaştı.

Bakan Yanık, Kronik Hastalara Elektrik Tüketim Desteğinde yeni bir düzenleme yaptıklarını ve kapsamı genişlettiklerini belirterek, "Kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağlı yaşamlarını sürdüren vatandaşlarımıza elektrik tüketim desteği sağlıyoruz. Yeni yaptığımız düzenleme ile bu kapsamı genişletiyoruz. Eskiden evde bakım yardımı alanlar bu elektrik desteğinden faydalanamıyordu. Artık evde bakım yardımı alan engellilerimiz de bu elektrik desteğinden yararlanacak. Her hasta için normalde verdiğimiz elektrik tüketim desteğine ek aylık 150 kilovatsaatin karşılığı olan tutarda destek sağlayacağız" diye konuştu.

"(DOĞALGAZ YARDIMI) DESTEK MİKTARINI ARTIRACAK ŞEKİLDE ÇALIŞMALARIMIZI YÜRÜTÜYORUZ"

Bu yıl ilk kez verilen doğal gaz yardımının ikinci ödemesinde destek miktarının artırılmasına yönelik çalışmalarının olduğu bilgisini veren Bakan Yanık, "Destek miktarımızı ve yararlanıcı hane sayısını artıracak çalışmalar yürütüyoruz. Biz bu çalışmayı ilk yaparken yararlanıcı hane sayısını maksimum sayıda olacak şekilde planladık. 4 milyona kadar başvuruyu kaldırıyor. Şu ana kadar 230 bin hanemiz desteğimizden yararlandı. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılıyor" dedi.

"BİN 129'U ÇOCUK TOPLAM BİN 553 UKRAYNALININ TEMEL İHTİYAÇLARINI BİZ KARŞILIYORUZ"

Bakan Yanık, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından bin 129'u çocuk, 424'ü bakıcı olmak üzere toplamda bin 553 Ukraynalıyı Antalya, Muğla ve Sakarya'da misafir ettiklerini belirterek, "Süreci Dışişleri Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımız ile koordineli bir biçimde yürütüyoruz. Biz bakanlık olarak bu çocuklarımıza bakım ve koruma hizmeti sağlamak üzere görev aldık. Psikososyal destek ve eğitim desteği sağlıyoruz. Temel ihtiyaçlarını biz karşılıyoruz. Sosyal, kültürel, sportif faaliyetleri ile ilgili ihtiyaçlarını gideriyoruz. Şu an için kendi bakım kuruluşlarımızda sorumluluğunu üstlendiğimiz çocuklarımıza sağladığımız hizmetlerin benzerini Ukraynalı savaş mağduru çocuklara da temin etmeye gayret ediyoruz" diye konuştu.

"ENGELLİLERE YAPILAN YARDIMLARDA FARKLI BAKANLIKLARIN GÖREV VE SORUMLULUKLARI BULUNUYOR"

Evde Bakım Desteği ve engelli vatandaşlara yapılan diğer yardımlarda bir takım ölçümleme farklarından kaynaklı mağduriyetler yaşanabildiğini ifade eden Bakan Yanık, "Engellilere yönelik yapılan yardımlardaki süreçler sadece Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülmüyor. Farklı bakanlıklarında görev ve sorumlulukları bulunuyor. Örneğin Sağlık Bakanlığı kişinin yüzde kaç engelli olduğunu tespit ediyor. Hangi engelli grubunun ne kadar destek alacağı ise yasalarla belirli. Biz o sosyal hizmeti sağladığımız için engelli vatandaşlarımızın talebi bizde toplanıyor. Biz aslında en son kısmında devreye giriyoruz. Engellilik tespiti ve sosyal yardımların ölçümlemesi ile ilgili bir takım eleştiriler var. Buralardaki bu problemleri giderecek çalışmaları yapıyoruz. Mümkün mertebe engelli vatandaşlarımızın hayatını daha kolaylaştıracak tespit ve daha hızlı hareket edecek bir süreci yönetmeye çalışıyoruz" dedi.

Engelli vatandaşlara yönelik hizmetlerin daha etkin ve hızlı bir şekilde sunulması için Ulusal Engelliler Veri Tabanı Sistemi'ni oluşturduklarını hatırlatan Bakan Yanık, bu önemli çalışmayla veri tabanı ile engellilere yönelik ayrıntılı verilerin oluşturulması için çalıştıklarını kaydetti.

ÇOCUKLAR İÇİN ULUSAL ERKEN MÜDAHALE PROGRAMI

Erken yaşta tespit edilen hastalıklarda çocukların sağlık hizmetlerine ulaşım kolaylığını sağlamak için Ulusal Erken Müdahale Programı'nı hayata geçirdiklerini söyleyen Bakan Yanık, "Böylece tedavi ve rehabilitasyon sürecini de erkene çekerek etkin ve daha sonuç odaklı hale getirmiş olacağız. Aileler sürece dahil edilmiş olacak. Aile destek programları ile bebek ve çocukların gelişimi açısından risklerin tespit edilmesi engellenmesi söz konusu olacak. Riskli aile ve riskli bebek haritaları çıkarılacak. Yeni doğan döneminden itibaren erken tanı ve müdahaleyle çok sayıda engellilik önlenmiş olacak" diye konuştu.

Bakan Yanık, hazırladıkları 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi ile engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak birçok çalışmalara imza atacaklarını belirtti. Bu doğrultuda Bakan Yanık, eğitim hakkına erişimi, toplumsal yaşama tam katılımı, karar alma süreçlerinde etkin olarak yer alması, özel gereksinim ihtiyacı olanların olabilecek en erken yaşta eğitime erişimi ve aile danışmanlığı gibi hizmetlerin sunulduğunu ifade etti.

Bakan Yanık, Birinci Otizm Eylem Planı çerçevesinde farkındalık çalışmaları, kurumlar arası iş birliği, erken tanı tedavileri zincirinin kurulması, ailelere yönelik hizmetlerin geliştirilmesi, eğitsel değerlendirme, istihdam süreçleri, çalışma hayatı, sosyal hizmet, sosyal yardım, toplumsal yaşama katılım hedefleri, erken tanı tedavileri zincirinin kurulması ve otizm tarama-takip programı ortaya koydukları bilgisini verdi.

Bakan Yanık, Ankara'da bulunan çocuk evlerinde yetişen çocuklara Beni Fark Et Projesi ile otizm taraması başlattıklarını ve otizm ile mücadele ederken sivil toplum kuruluşları ile beraber çalıştıklarını ifade etti.

"2022-2025 Otizm Eylem Planı'nın ikincisini hazırladık" diyen Bakan Yanık, detayları şu şekilde paylaştı: "Otizm başlığını çalışırken hem sivil toplum kuruluşlarından hem de otizmli çocuğu olan ailelerle yaptığımız görüşmelerde; erken tanı, tedavi süreçleri, özel eğitim rehabilitasyon süreçlerinin planlanması ve bu çocukların sosyal hayatlarında olabildiği kadar akranları ile eşit bir biçimde bu erişimi sağlamaları öne çıktı. Biz de bunun için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Kurumlar arası iş birliği bu anlamda çok önemli. Nitekim Milli Eğitim Bakanlığımızla da çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki süreçte iki bakanlık nezdinde özel eğitim ihtiyaçlarını karşılamak bakımından daha yoğun bir çalışmamız olacak."

"TOPLAM 6 MİLYAR 25 MİLYON LİRA EVDE BAKIM YARDIMI YAPTIK"

Geçtiğimiz yıl yapılan bin 798 liralık evde bakım yardımının bu yıl 2 bin 354 liraya çıktığını hatırlatan Yanık, "Hali hazırda 543 bin kişiye evde bakım yardımı yapıyoruz. 2022 yılının başından bu yana kadar toplam 6 milyar 25 milyon lira evde bakım yardımı yaptık. Engelli aylığımızda engel oranına göre aylık 865 lira ile bin 298 lira arasında değişiyor. 616 bin kişi engelli aylığı alıyor. 2021 yılında toplam 5 milyar lira ödeme yaptık" ifadelerini kullandı.