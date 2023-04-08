İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Nisan 2023 Cumartesi / 18 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,2401
  • EURO
    21,011
  • ALTIN
    1242.19
  • BIST100
    4924.64
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Yanık: Nisan ayında 2,7 milyar lira yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık
Güncel

Bakan Yanık: Nisan ayında 2,7 milyar lira yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2,7 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırıldığını açıkladı.

IHA8 Nisan 2023 Cumartesi 14:38 - Güncelleme:
Bakan Yanık: Nisan ayında 2,7 milyar lira yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık
ABONE OL

Bakan Yanık, nisan ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıkları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu ay yaklaşık 1,5 milyar lira tutarında yaşlı aylığı ödemesi yaptıklarını kaydeden Bakan Yanık, yaklaşık 1,2 milyar lira da engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını belirtti. Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Yanık, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda nisan ayında 2,7 milyar lira yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık" ifadelerini kullandı.

  • Derya Yanık
  • engelli aylığı
  • yaşlı aylığı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.