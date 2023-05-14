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Bakan Yanık: Osmaniye'de Cumhur İttifakı'nın ezici çoğunlukta olduğunu buradan görüyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 'Osmaniye'de Cumhur İttifakı'nın ezici çoğunlukta olduğunu buradan görüyoruz. Açılan bütün sandıklarla beraber böyle de gidecek inşallah. Biz Osmaniye ile gurur duyuyoruz.' dedi.

AA14 Mayıs 2023 Pazar 22:19 - Güncelleme:
Bakan Yanık: Osmaniye'de Cumhur İttifakı'nın ezici çoğunlukta olduğunu buradan görüyoruz
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AK Parti'nin Osmaniye milletvekili adayı Yanık, AK Parti İl Başkanlığı binasının balkonundan yaptığı konuşmada, seçimleri Osmaniye olarak güzel bir şekilde tamamladıklarını ve sandıklardan güzel sonuç almaya başladıklarını söyledi.

Asıl işlerinin seçim bittikten sonra başlayacağını belirten Yanık, şunları kaydetti:

"Asıl işimiz sizinle yarından itibaren başlıyor. Osmaniye'mize hizmet etmek, Osmaniye'mizin ihtiyaçlarını görmek için bütün teşkilatımızla, Cumhur İttifakı ile Osmaniyeli hemşerilerimizle beraber 'Osmaniye Yüzyılı'nı başlatıyor olacağız. Osmaniye'de Cumhur İttifakı'nın ezici çoğunlukta olduğunu buradan görüyoruz. Açılan bütün sandıklarla beraber böyle de gidecek inşallah. Biz Osmaniye ile gurur duyuyoruz. Allah Osmaniye'mizin bize olan sevgisini daim etsin ve bu coşkuyla 5 yıl boyunca halkımızla, Cumhur İttifakı ile beraber, önümüzdeki süreçte hem Türkiye hem Osmaniye Yüzyılı için çalışacağız."

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