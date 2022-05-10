Bakan Yanık ressam Kamuran Kardaş'ın 'Gözümden, Gönlümden' isimli resim sergisinin açılışını yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, ressam Kamuran Kardaş'ın, Ankara Müzik ve Görsel Sanatlar Üniversitesi'ndeki 'Gözümden, Gönlümden' isimli resim sergisinin açılış kurdelesini kesti. Sergiyi gezen Bakan Yanık, Kardaş'ın 4 yılda yaptığı eserleri başarılı bulduğunu söyleyip, tebrik ederek "Resimle sadece güzel güzel renklerin bir araya geldiği bir formu izliyor olmazsınız aynı zamanda dönemin kıyafetlerini görürsünüz. Bizim tarihimizde geriye dönüp baktığınızda tam da bu sebeple küçücük bir kaşığın sapında bile küçük bir motif görürsünüz. Gerçekten son zamanlarda hem kurumlar hem de kuruluşlar ama özellikle somut olmayan kültür varlıklarının takibi ve ortaya çıkarılması noktasında çok esaslı çalışmalar yapıyoruz. İnşallah bundan sonra özellikle genç sanatçıların bu mirasa olması gerektiği kadar sahip çıkmasıyla geleceğe çok daha güzel, esaslı ve içeriği dolu taşıyan bir kültür mirasını götüreceğimize inanıyorum" dedi.

Ressam Kardaş ise gözüne ve gönlüne hoş gelen resimleri yaptığını belirterek, "Yurt dışına gittiğim zaman hep gördüm ki onlar milli bayramlarında ailecek geleneksel kıyafetlerini giyip o bayramları coşkuyla yaşıyorlar. Bizlerde böyle şeyler maalesef yok. Ben bu sebeple bu yola girdim. Kaynak araştırdım fakat kaynaklarımız çok yetersiz. Ben hem o devri yaşatmak istedim hem de o devrin kadınının hangi el aletleriyle çalıştığını görmek istedim. Onlar arasından bulabildiklerimi çalıştım. Bu kültür bizim kültürümüz" diye konuştu.

Sergi alanını gezen RTÜK Başkanı Şahin de "Kamuran Kardaş hanımefendinin bu ikinci sergisi. Pandemiden önce açmış olduğu bir sergi vardı o da çok iyi bir sergiydi ama bu sergisi daha geniş kapsamlı oldu. Özellikle Anadolu medeniyetindeki giyim kuşam tarzını resimlerine nakşeden bir sanatçımız. Bugün çok büyük bir katılımla bu sergiyi açma fırsatımız oldu. Ben de kendilerini çok yakından takip ediyorum ve resimleriyle tarzını çok beğeniyorum. Bu serginin devamını diliyorum. Kapak resmi de var burada, o resmi çok beğendim ve inşallah talip olacağım" dedi.