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Bakan Yanık, Samsun'da ziyaretlerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Samsun'da ziyaretler gerçekleştirdi. Samsun'da olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Yanık, 'Uçaktan inerken Samsun için 'Güneşin doğduğu şehir' yazıyordu. Güneşin doğduğu kentte olmak güzel. Samsun, istiklal mücadelemizin içerisinde çok önemli yeri olan bir kentimiz. Kıymetli bir şehir. Bölgenin de yükünü çeken bir şehir. Bugüne kadar yaptığımız güzel hizmetleri bundan sonra da hep beraber yürüteceğiz.' ifadelerini kullandı.

AA27 Kasım 2021 Cumartesi 15:03 - Güncelleme: 27 Kasım 2021 Cumartesi 15:03
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Yanık, AK Parti Teşkilat Akademisi Programı'na katılmak üzere geldiği kentte ziyaretlerde bulundu.

Temaslarının ardından Vali Zülkif Dağlı'yı makamında ziyaret eden Yanık, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanlığına geçti. Bakan Yanık, burada Belediye Başkanı Mustafa Demir'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Samsun'da olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Yanık, "Uçaktan inerken Samsun için 'Güneşin doğduğu şehir' yazıyordu. Güneşin doğduğu kentte olmak güzel. Samsun, istiklal mücadelemizin içerisinde çok önemli yeri olan bir kentimiz. Kıymetli bir şehir. Bölgenin de yükünü çeken bir şehir. Bugüne kadar yaptığımız güzel hizmetleri bundan sonra da hep beraber yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.

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