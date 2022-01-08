Bakan Yanık şehit aileleri ile bir araya geldi

AA 8 Ocak 2022 Cumartesi 16:09 - Güncelleme: 8 Ocak 2022 Cumartesi 16:09

Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı etkinliklerine katılmak üzere kente gelen Yanık'ı, Harakani Havalimanında Vali Türker Öksüz, AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan, Yunus Kılıç, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek ve kurum müdürleri karşıladı.

Beraberindekilerle Yenişehir Mahallesi'ne geçen Yanık, 2007'de Şırnak'ta şehit olan Piyade Onbaşı Turgay Salğar'ın ailesini ziyaret etti.

Bakan Yanık, baba Tuncay ve anne Güler Salğar ile bir süre görüşerek sorunlarını dinledi.

Buradan Yeni Mahallesi'ne geçen Yanık, 1987'de Şırnak'ta şehit olan Jandarma Er Abdulbaki Kurcak'ın ailesiyle evlerinde bir araya geldi.

Derya Yanık, baba Efo ve anne Cemile Kurcak ile bir süre görüştü.