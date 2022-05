Bakan Yanık: Sosyal yardım kalemlerimizi çeşitlendiriyoruz

MÜSİAD Kadın ve MÜSİAD Sağlık Sektör Kurulu iş birliğinde derneğin genel merkezinde Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte konuşan Derya Yanık, hafta çerçevesinde Bakanlık olarak pek çok etkinliği peş peşe yaptıklarını söyledi.

Bakan Derya Yanık, MÜSİAD'ın kurulduğundan bu yana pek çok faaliyette, pek çok sosyal sorumluluk projesinde öncü rol oynadığını, engelli bireylerle alakalı çalışmalarda da öne çıktığını dile getirdi.

Birbirine bağlı bir toplum olmanın, güçlü bir millet haline gelmenin bazı olmazsa olmazları bulunduğunu ifade eden Yanık, sosyal sorumluluğun da kendileri için bu olmazsa olmazlar arasında yer aldığını anlattı.

Bir bayrak altında herkesin insanlık onuruna yaraşır biçimde, huzur içinde yaşamasını sağlamanın, sosyal ahlakı ve dayanışma kültürünü olabildiğince geliştirmekten geçtiğini dile getiren Yanık, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Biz, kültürümüzden ve inancımızdan aldığımız ilhamla engelli-engelsiz, yaşlı-genç, çocuk, kadın-erkek hiçbir ayrım yapmaksızın ihtiyaçlarımızı birbirimize omuz vererek gideriyor, bunu da 'Biz büyük bir aileyiz' cümlesiyle simgeleştiriyoruz. Ailemizin her bir ferdinin hayata tam, eşit, doğal ve aktif katılımını sağlamak için çalışıyor, bu doğrultuda hem engelli vatandaşlarımızın deneyimlerine kulak kabartıyor hem de akademik faaliyetleri destekliyoruz. Amacımız, tüm vatandaşlarımızın daha mutlu, huzurlu ve güven içinde bir hayat sürmesi, toplumun ürettiği sosyal refahın tüm kesimlere eşit ve adil biçimde dağılmasını sağlamaktır. Bu yüzden sosyal yardım kalemlerimizi çeşitlendiriyoruz. Engelli vatandaşlarımız için farklı bakım ve rehabilitasyon merkezleri, programları geliştiriyoruz."

Eğitim, sağlık, spor, kültür-sanat faaliyetleri, istihdam, erişilebilirlik alanlarında var olan engelleri tespit ederek, bunları aşmak üzere toplumsal bilinci ve duyarlılığı geliştirmeye çalıştıklarını belirten Yanık, şunları kaydetti:

"Artık engelli vatandaşlarımızın her türlü eğitim ve sosyal imkandan yoksun olarak evlerinde, bağımlı bir hayat yaşadıkları dönemler çok eskide kaldı. AK Parti hükümetleri olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde birçok toplumsal kesimin hayatını kolaylaştıracak hizmetleri hayata geçirdik. Buna, engelliye yaklaşımda ön yargılarla mücadeleyi de ekleyebiliriz. Belki de en zoru aslında bu ön yargıları kırmaktı. Kalıp yargıların önüne geçmek, 'Engelliyse ne işi var dışarıda, sokakta, sporda, okulda, sanatta, alışverişte ya da sinemada?' sorusunu soran zihniyetlerin dönüşümünü sağlamak çok da kolay değildi. Engelli vatandaşlarımızın hak temelli bir yaklaşımla, onurlu ve bağımsız hareket kabiliyetlerinin arttığı bir hayat sürebilmeleri için her türlü desteği vermeye gayret ettik. Geldiğimiz noktada, engelli bireyler artık her alanda var, görünüyorlar, kapalı kapılar ardında değiller. Yetenekleri, bilgi ve enerjileriyle hayata katılıyor, engellere hapsolmadıklarını rahatlıkla gösterebiliyorlar."

- "Bu güzel mirası çocuklarımıza da bırakarak yolumuza devam edeceğiz"

Yanık, bugün gelinen noktada aldıkları tedbirler, yaptıkları hizmetler çerçevesinde engelli vatandaşların sosyal hayata katılımı, günlük hayatlarında ihtiyaçlarını olabildiği kadar kendilerinin karşılayabilmesi için gereken her türlü adımı AK Parti hükümetleri olarak 20 yıldır aralıksız attıklarını vurguladı.



Gerekli her türlü harcamayı hiç sakınmadan yaptıklarını anlatan Yanık, sözlerini şöyle tamamladı:



"Engelli vatandaşlarımızın herhangi bir başkası kadar sosyal hayatın içeresinde yer almalarının onların en doğal hakkı olduğunu, onlara yapılanların bir lütuf olmadığını bilerek yerine getiriyoruz. Dolayısıyla bugün artık engellilerimizin kafelerde, birtakım çalışma merkezlerinde, bizim yaptığımız projeler çerçevesinde farklı yerlerde çalıştıklarını, sosyal hayata katıldıklarını, eğitim gördüklerini görüyoruz. Bundan sonra çalışmalarımıza, engelli vatandaşlarımızın hak temelli ihtiyaçlarını karşılamak için, onların bütün sosyal, ekonomik ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için aralıksız devam edeceğiz. Engelli-engelsiz, yaşlı-genç, kadın-erkek, çocuk her birimizin bu toplumun içerisinde ne kadar güzide bir yerinin olduğu bilinciyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu güzel mirası geleceğe, çocuklarımıza da bırakarak yolumuza devam edeceğiz."

Program, Bakan Derya Yanık'a hediye takdim edilmesinin ardından aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.