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Bakan Yanık: Sütanne ve çocuk kaydını tutabilmek için gerekli altyapıyı hazırladık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, anne sütüne muhtaç olan depremzede bebekleri sağlıklı bir sistemle sütanneler ile buluşturacak altyapıyı hazırladıklarını açıkladı.

IHA15 Mart 2023 Çarşamba 12:38 - Güncelleme:
Bakan Yanık: Sütanne ve çocuk kaydını tutabilmek için gerekli altyapıyı hazırladık
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Baklan Yanık, anne sütüne muhtaç depremzede bebeklerin sağlıksız bir sistemle sütannelerine ulaşmalarını istemediklerini, bunun yerine kayıtlı bir sistemle bu işi çözüme kavuşturacak altyapıyı hazırladıklarını söyledi. Bakan Yanık şu ifadelere yer verdi:

"Depremin başından bu yana depremzede çocuklarımızla ya da deprem bölgesindeki çocuklarımızla alakalı milletimiz tam bir teyakkuz haline geçti. Bunlardan bir tanesi de yeni doğan çocuklarımızın anne sütüyle beslenmesi ile ilgili konuydu. Bununla ilgili ben daha önce bir açıklama yapmıştım. Tabii bunu ben çok saygıyla karşılıyorum. Özellikle kendi küçük bebeği olan anneler, bu konuda daha çok hassasiyet gösteriyorlar. Ancak sütannelik konusu bizim inancımızda çok önemli bir husustur. Çocuk ve anne-baba arasında gerçek bir ebeveyn ilişkisi kurar. Çocuk ve kardeş arasında da kardeşlik ilişkisi kurar. Bu kadar önemli bir şeyden bahsediyoruz. Öbür taraftan çağdaş araştırmalar da bize gösteriyor ki sütle beraber annenin genetik özellikleri çocuğa geçiyor. Yani sonsuza kadar değiştiremeyeceğiniz bir ünsiyet kuruyorsunuz o çocukla. Dolayısıyla rastgele emzirmelerin olmaması gerekiyor. Sadece süt göndererek ya da sütü sağıp çocuğa göndererek beslenme biçiminin olmaması gerekiyor. Bu anlamda eğer bir küçük çocuğun emzirilmesi söz konusu ise bizim bu kaydı tutabileceğimizi ve devamında da takip edebileceğimizi daha önce açıklamıştım. Bu anlamda biz depremzede çocuklarımızın beslenmesi, hatta sütannelik yapılmasını da büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz ancak bu hususun hassasiyetine binaen rastgele emzirmelerin olmaması gerektiğini bir kez daha sizlerin aracılığı ile söylemek istiyorum. Bu yönde arzusu ve iradesi olan varsa, bizim en yakın bakanlığımızın kuruluşlarına müracaat ettiklerinde biz sütanne ve çocuk kaydını tutabilmek için gerekli altyapıyı hazırladık. Her konuda olduğu gibi bu konuda da vatandaşlara yardımcı olmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

  • Derya Yanık
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