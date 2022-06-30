Bakan Yanık: Teknik ve bilgi desteği vermeye hazırız

Bakan Yanık, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Erişilebilirlik Temalı Yarışmalar Ödül Töreni"nde yaptığı konuşmada, erişilebilirliğin şehirlerde farklı hizmetlerin verildiği binalar, parklar, kaldırımlar, toplu taşıma hizmetleri ve birçok hizmeti kapsayan bir tanım olduğunu söyledi.

Sadece ulaşım ve bina olarak erişilebilirliği değerlendirmemek gerektiğini belirten Yanık, bilgi ve iletişim teknolojilerinin de dahil olduğu tüm hizmetlere ve alanlara erişmenin günlük hayatın en doğal gerekliliği olduğunu ifade etti.

Erişilebilir olmanın sadece engellilerin ihtiyacı olarak görülmemesi gerektiğini aktaran Yanık, erişilebilirliğin gelişmiş, medeni bir şehrin ve toplumun olmazsa olmazı olduğunu, yaşlılar, hareket kısıtlılığı bulunan hamileler, çocuklar, geçici bedensel rahatsızlık yaşayanlar, hastalar, pazar arabasıyla alışverişten dönen amcalar ve teyzeler için bile erişilebilirlik ihtiyacının ortaya çıktığını dile getirdi.

Yanık, erişilebilirliği tüm hizmetlerin kapısı olarak nitelendirdiklerini belirterek, "Sunduğumuz tüm hizmetlerden faydalanabilmenin ve toplumsal yaşama katılımın ön şartı erişilebilirliktir. Bu anlamda, sık sık tekrarladığımız ve çok önemli gördüğümüz bir sloganımız var. 'Erişilebilirlik herkes içindir' diyoruz. Dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, en temel insan hakkı olan erişilebilirliği en önemli gündem maddelerimizden birisi haline getirdik." diye konuştu.

- "BUGÜNE KADAR 47 BİN 270 DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİK"



Erişilebilirliği tüm Türkiye'de yaygınlaştırmak için çalışmaları 3 başlık altında topladıklarını anlatan Yanık, birincisinin hukuki düzenlemeler olduğunu, binaların, açık alanların, toplu taşıma araçlarının ve hizmetlerin erişilebilir olmasını, "5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun" ile zorunlu hale getirdiklerin söyledi.

Yasal zorunlulukların hayata geçirilmesi için çeşitli yaptırımlar düzenleyerek, her ilde valiliklerin koordinasyonunda Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonlarını oluşturduklarını hatırlatan Yanık, "2013'ten bu yana düzenli olarak devam eden denetlemeler sayesinde kamu kurumları ve özel hizmet sunucuları erişilebilir uygulamalarını hızlandırdı. İnşallah önümüzdeki süreçte daha da yoğun bir çalışmayı hep beraber gerçekleştireceğiz. Bugüne kadar 47 bin 270 denetim gerçekleştirdik. Denetimlerde erişilebilir olduğu tespit edilen 2 bin 599 bina, açık alan ve toplu taşıma aracına da Erişilebilirlik Belgesi verdik." dedi.

İkinci başlığın, uygulamaların yaygınlaştırılması, olabildiği kadar geniş kitleye ulaşabilmesi olduğuna işaret eden Yanık, bu kapsamda, talepte bulunan tüm kurumlara teknik bilgi desteği sağladıklarını dile getirdi.

Bakan Yanık, tüm kamu ve özel kurumlara, şu çağrıyı yaptı:

"Erişilebilirlik hem sizlerin hem toplumumuzun faydasına hizmet eden, gelişmiş bir medeniyet göstergesidir. Erişilebilir yaşam alanları oluşturmak geleceğimize yapılan en kıymetli yatırımlardan birisi. Bu konuda biz Bakanlık olarak istediğiniz her an size rehberlik etmek üzere hazırız. Tüm imkanlarımızla bunu kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Sizin tek yapacağınız şey bizden bunu talep etmek. Lütfen talep edin. Bütün özel, kamu kurum ve kuruluşlarına bu çağrıyı bir kez daha yapmak istiyorum. Erişilebilirlikle ilgili teknik destek, bilgi desteği isteyen bütün kurum ve kuruluşlarımıza bunu sağlamaya hazırız."

- "ÇOCUKLARIMIZIN ERİŞİLEBİLİRLİK KONUSUNA NASIL HASSASİYETLE YAKLAŞTIKLARINA ŞAHİT OLUYORUZ"

Yanık, üçüncü başlığın eğitim ve farkındalık olduğunu ifade ederek, bu başlıkta en önemli adımı 2020'yi Erişilebilirlik Yılı ilan ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın attığını, bu adımla çalışmaları hem nicelik olarak artırdıklarını hem de nitelik olarak derinleştirdiklerini dile getirdi.

Tüm bu faaliyetlerin yanı sıra farkındalık adına yapılan çalışmalardan birinin de erişilebilirlik temalı yarışmalar olduğuna dikkati çeken Yanık, şöyle devam etti:

"Bugün çocuklarımızın erişilebilirlik konusuna nasıl hassasiyetle yaklaştıklarına şahit oluyoruz. Şiirleri dinlerken, yıllardır şiir yazan şairi dinliyormuş gibi hissettim. Gerçekten çok etkilendim. Çocukları tebrik ediyorum. Bazı ifadeler var arada bu çok özel bir dikkatin ürünü. Çocuklar belli ki engelli arkadaşlarını, çevrelerinde tanıdıkları insanları çok yakından gözlemlemiş. Bunu da çok başarıyla aktardılar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. İlkokul, ortaokul ve lise çağındaki çocuklarımız ve gençlerimizin 'erişilebilirlik temalı' şiir, resim ve kısa film yarışmasına olan katkılarıyla gördük ki yeni nesil büyük bir farkındalıkla geliyor. Her konuda olduğu gibi bu konuda da onlara sonsuz güveniyoruz. Yarışmayı düzenlerken ülkemizde 'erişilebilirlik kültürünün' oluşturulması için çocuklarımıza ve gençlerimize ulaşmamız gerektiğini, onlara erişilebilirliğin lütuf veya sosyal sorumluluk değil temel bir hak olduğu bilincinin kazandırılmasının son derece önemli olduğunu düşünmüştük. Engellilerle ilgili yaptığımız faaliyetlerde ısrarla altını çizdiğimiz bir husus var. Her çalışmanın kendi vatandaşımıza bir borç olduğunu düşünüyoruz. Kendimizi bunu yerine getirmekle yükümlü sayıyoruz. Bu anlamda erişilebilirlik kültürünün oluşturulmasının son derece önemli, kıymetli olduğunu biliyoruz."

Bakan Yanık, tüm vatandaşların eşit vatandaşlar olarak potansiyelini gerçekleştirebildikleri kapsayıcı bir toplum vizyonuyla hareket ettiklerini belirterek, bu vizyonla güçlü ve büyük Türkiye için Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde kararlı adımlarla yürümeye devam ettiklerini vurguladı.

Konuşmaların ardından yarışmalarda ilk 3'e giren öğrencilere Bakan Yanık tarafından ödülleri takdim edildi. Yanık, törenin ardından resim yarışmasına katılan eserlerin bulunduğu sergiyi gezdi.