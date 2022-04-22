Bakan Yanık ''Tekno Çocuk Bayramı''nda konuştu

Bakan Yanık, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Teknokent iş birliğinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında gerçekleştirilen "Tekno Çocuk Bayramı"nda, kentte çocuklarla bir arada bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı dünya çocuklarına armağan ettiğini hatırlatan Yanık, bu bayramı erkenden kutlamaya başladıklarını belirtti.

Yanık, 23 Nisan Ulusal Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu sene teknolojinin en eğlenceli, heyecan dolu haliyle kutladıklarını ifade ederek, "Tekno Çocuk Bayramı'mızda bugün robotik atölyelerimizden yapay zekaya, oyuncak tırımızdan, sportif aktivitelere, şarkılara, konserlere kadar pek çok etkinlik yer alıyor. 'Tekno Çocuk Bayramı'mızda istiyoruz ki sizler, yani geleceğin mucitleri, bilim adamları olarak bugünden bu alandaki faaliyetlerimizi başlatmış olun. 'İcat çıkarma' sözünün aksine icat çıkarın, yaratıcı fikirlerinizi hayata geçirme gayreti içerisinde olun. Bugün burada sizlere baktığımda hepinizin gözünde o icat çıkaracak bir ışıltıyı görüyorum." diye konuştu.

Çocukların ışıltısının hiç sönmemesi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Yanık, bütün dünyaya barış ve esenliği çocukların getireceğini aktardı.

- ÇUKUROVALILAR İÇİN "BİLİM VE TEKNOLOJİ" POTANSİYELİ VURGUSU

Bakan Yanık, tarım ve sanayi başta olmak üzere sanat, siyaset ve sporda önemli isimler yetiştiren Adana'nın bilim ve teknolojide de aynı çıkışı yakalayacağına inandığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çukurova'nın zeki ve çalışkan insanları, yapacakları icatlarla ve üretecekleri yeni teknolojilerle Yaşar Kemal'in edebiyatta, Şener Şen'in sinemada yaptığını, bilim ve teknolojide yapacaktır. Sevgili çocuklar, sizlere bu anlamda güvenimiz tam. Çukurova'nın suyunu içen bir arkadaşımız yazılımda, kodlamada, robotikte ve diğer alanlarda dünyayı sarsacak icatlar yapabilecek potansiyele sahiptir. Burada Çukurova Teknokent'te de bu anlamda çok başarılı arkadaşlarımızın olduğunu biliyorum. Ben de bu topraklarda yetişen birisi olarak Çukurova'mızın bir ferdi olmaktan her zaman büyük gurur duydum. Sizler de hayallerinizin peşinden giderek mutlu olacağınız tüm insanlara fayda sağlayacak işler yaparak sizden sonraki çocukların örnek aldıkları kahramanlar olacaksınız. Gerçek süper kahramanlık ancak böyle olur."

- "ÇOCUK VE GENÇLERİMİZİN BİLİM VE TEKNOLOJİYE TANIŞMALARINI ÖNEMSİYORUZ"

Bilim, bilişim ve teknolojinin önemini anlatan Bakan Derya Yanık, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak çocuk ve gençlerimizin bilim ve teknolojiye bilinçli biçimde tanışmalarını, o alanda üretken olmalarını, yeni fikirlerini, benzersiz projelerini hayata geçirecek bir bakışla yetişmelerini çok önemsiyoruz. Günlük hayatımızda işin içine kodlama ve yazılımın dahil olduğu onlarca ürün kullanıyoruz. Cep telefonlarımız, bilgisayarlarımız, arabalar, televizyonlar, kısacası tüm akıllı sistemler ve elektronik aletler... Bunların her birinin mucidi kimdir? Bu icatları kimler nasıl yapmışlar? Nasıl çalışmışlar? Çılgın fikirlerini nasıl gerçekleştirmişler? Bunları merak ediyorsunuz ve inceliyorsunuz değil mi? Elimizdeki cihazları ya da kullandığımız programları incelemezsek, sistemlerini anlamazsak sadece tüketici oluruz ama bizim üretici olmaya, bunları yapan olmaya ihtiyacımız var. Tıpkı uçak yapabilmek için çalışan, Vecihi Hürkuş, Nuri Demirağ, Nuri Killigil, Selçuk Bayraktar gibi başkalarının icat etmesini beklemeyen, üretmeyi bilen insanlar olmamız gerekiyor."

- ÇOCUKLARA BAYRAM ARMAĞANI

Vali Süleyman Elban ve ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel'in de konuşma yaptığı etkinlikte, şarkıcı Şükriye Tutkun, gençlerle şarkılar söyledi.

Daha sonra Bakan Yanık, etkinlik alanında aralarında Ukraynalıların da olduğu çocuklarla sohbet etti.

Devlet koruması altındaki çocukların yaptıkları resim ve el sanatlarının sergilendiği standı gezen Yanık, kodlama çalışmalarını da inceledi.

Etkinlikte çocuklara çeşitli hediyeler de verildi.