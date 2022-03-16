Bakan Yanık: Tüm mesleklerde kadın sayısını artırmayı amaçlıyoruz

DHA 16 Mart 2022 Çarşamba 00:19 - Güncelleme: 16 Mart 2022 Çarşamba 00:19

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, New York'taki Türkevi'nde çevrim içi düzenlenen Kadın- Erkek Paritesi Dostlar Grubu Bakanlar Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, Katar ve Ruanda'nın Aile Bakanları da yer aldı. Bakan Yanık, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'de kadınların liderliğini geliştirmeyi amaçlayan Dostlar Grubu'nun yaptığı çalışmalara önem verdiğini belirterek, kadın- erkek paritesinin adil ve müreffeh bir toplum için önemli olduğuna dikkat çekti.

Kadınların Güçlendirilmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı kapsamlı şekilde hazırladıklarını belirten Yanık şunları söyledi:

"11'inci Kalkınma Planı'nda temel amaçlardan biri, kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığın önüne geçmek ve kadınların toplumun her alanında haklardan ve fırsatlardan eşit olarak istifade edebilmesini sağlamaktır. Söz konusu plan kapsamında kadınların karar verme mekanizmalarındaki aktif ve değerli katılımı desteklenecektir."

'NE KADAR FAZLA KADIN YER ALIRSA TOPLUM O DENLİ GÜÇLÜ OLUR'

Bakan Yanık, kadınların siyasete aktif katılımları ve temsillerinin demokrasinin temel ilkesini oluşturduğuna dikkat çekerek, "Yaşamın her alanında ne kadar fazla kadın yer alırsa toplumun o denli güçlü olacağına inanıyorum. Tüm mesleklerde kadınların sayısını artırmayı amaçlıyoruz. 2002 yılında Türkiye'deki kadın milletvekillerinin sayısı 24 iken son seçimlerde bu sayı 104'e ulaşmıştır. Ayrıca, yıllar içinde yerel yönetimlerde olumlu benzer bir gelişme yaşanmıştır. Bugün geniş kapsamlı çalışmalarımız neticesinde Türkiye'de, akademisyenlerin yarısından fazlası, öğretmenlerin yüzde 60'ı, doktorların yüzde 45'i, avukat ve mimarların yüzde 46'sı, kamu görevlilerinin yüzde 40'ı ve büyükelçilerin yüzde 27'sinin kadın olduğunu görmek mümkündür. Ayrıca hem aktif işgücü hem de teknik eğitim programları katılımcılarının yarısından fazlasını kadınlar oluşturmaktadır" dedi. (DHA)