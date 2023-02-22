Bakan Yanık'tan depremzede çocuklara yönelik açıklama

Yanık, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sürekli bölgeye gidip geldiğini aktaran Yanık, "Bakanlık ve kamu olarak herhangi şekilde, depremzede çocuklarımızın, derneklere, vakıflara veya dernek, vakıf benzeri üçüncü şahıslara verilmesi diye bir şey söz konusu değil. İlk dakikadan itibaren biz Bakanlık olarak çok hızlı biçimde çocuk hizmetlerimizi organize ettik, diğer kurum ve kuruluşlarımızla temasımızı sağladık, AFAD koordinasyonunda çalışmalarımızı topladık ve çok yakın bir biçimde depremzede çocuklarımızı yakından takip ediyoruz." diye konuştu.

Ankara'ya dönem dönem getirilen çocuklar arasında 0-1 yaş grubunda 42 çocuk bulunduğunu belirten Yanık, bu çocukların kimliklerinin belirlenmesi ve ailelerinin tespit edilmesi konusunda çalışmaların sürdürdüğünü ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, bugün itibarıyla Bakanlığın web sitesine refakatsiz çocuklar için arama modülü eklediklerini, çocuğunun ismi, soy ismi ve T.C. kimlik numarası girildiğinde, ulaşılmak istenen çocuğun Bakanlığın kayıtlarında olup olmadığının görebileceğini kaydetti.

- "TEMEL İHTİYAÇLARIN YER ALDIĞI ÇADIRLARIMIZDA 96 MARKET KURDUK"

Bakanlığın deprem bölgelerinde 68 deposu olduğunu belirten Yanık, "Bir de yurt dışından gelen yardım, destek ve ayni bağışları toplamak üzere sınır kapılarında kurduğumuz 19 ayrı yardım depomuz var. ALO 144 sosyal yardımlarla ilgili hattımızı da deprem süresince ayni bağışlara ayırdık." diye konuştu.

Derya Yanık, ALO 144 hattı ile yardımın çeşidini, gönderilmek istenen malzemeyi öğrenip, ihtiyaca göre, hangi malzemelerin hangi illere gönderilmesi konusunda yönlendirme sağladıklarını, böylece zaman ve emek kaybının önlendiğini dile getirdi.

Toplanan yardım malzemelerine ilişkin bilgi veren Yanık, "Şu ana kadar 12 bin 649 tır depolarımıza yardım malzemelerini iletti ve boşalttık. Dün itibarıyla da 61 tır halihazırda boşaltılmayı bekliyordu. Ayni yardım depolarımız, tabiatıyla lojistik merkezler. Bunların vatandaşlara ulaştırılması lazım. Bu ayni yardımları sosyal marketlerimizle vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz." diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, deprem bölgesinde gıda, giyim, temizlik, kişisel hijyen gibi temel ihtiyaçların yer aldığı çadırlarda 96 market kurduklarını, bunlara ulaşmakta zorluk yaşayanlar için de 5 gezici sosyal market oluşturulduğunu bildirdi.