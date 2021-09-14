İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Eylül 2021 Salı / 7 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4606
  • EURO
    10,0008
  • ALTIN
    486.201
  • BIST100
    1436.78
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Yanık'tan Engelli Gündüz Yaşam Merkezi müjdesi
Güncel

Bakan Yanık'tan Engelli Gündüz Yaşam Merkezi müjdesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, gündüzlü bakım alanında tam veya yarı zamanlı olarak engelli vatandaşlara hizmet sunulduğunu belirterek 'Bu yıl itibarıyla 76 ilde toplam 127 Gündüz Yaşam Merkezimiz ile gündüz bakım hizmeti veriyoruz. Ayrıca 9 adet Engelli Gündüz Yaşam Merkezi'nin bu yıl içerisinde faaliyete geçmesi için çalışmalarımız sürüyor' dedi.

DHA14 Eylül 2021 Salı 12:21 - Güncelleme: 14 Eylül 2021 Salı 12:21
ABONE OL

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, engelli bireylerin aileleriyle birlikte yaşam sürdürmesi noktasında Gündüz Yaşam Merkezleri'nin önemli bir işleve sahip olduğunu söyledi. Gündüz Yaşam Merkezleri'nin 2018 yılından itibaren ülke genelinde yaygınlaştırıldığını hatırlatan Yanık, "Bu yıl itibarıyla 76 ilde toplam 127 Gündüz Yaşam Merkezimiz ile gündüz bakım hizmeti veriyoruz. Ayrıca Antalya, Aydın, Adana, Bursa, Mersin, Kars, Yalova ve İstanbul'da 2 tane olmak üzere toplam 9 adet Engelli Gündüz Yaşam Merkezi'nin bu yıl içerisinde faaliyete geçmesi için çalışmalarımız sürüyor. Gündüz Yaşam Merkezleri modelini yaygınlaştırmaya devam ediyoruz" dedi.

Yanık, Gündüz Yaşam Merkezleri'ndeki engellilerin, engel ve yaş gruplarına göre çeşitli aktivitelerle günlük yaşam programlarından faydalandığını işaret ederek, bunun yanında engellilerin, tarımsal rehabilitasyon, iş uğraşı atölyeleri, müzik atölyesi, resim atölyesi çalışmaları ile sportif faaliyetler, tiyatro, müzik, halk oyunları, drama, ebru ve benzeri aktiviteler ile fiziksel rehabilitasyon amacıyla hidroterapi imkanlarından da yararlandırıldığını belirtti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.