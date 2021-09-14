Bakan Yanık'tan Engelli Gündüz Yaşam Merkezi müjdesi

DHA 14 Eylül 2021 Salı 12:21 - Güncelleme: 14 Eylül 2021 Salı 12:21

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, engelli bireylerin aileleriyle birlikte yaşam sürdürmesi noktasında Gündüz Yaşam Merkezleri'nin önemli bir işleve sahip olduğunu söyledi. Gündüz Yaşam Merkezleri'nin 2018 yılından itibaren ülke genelinde yaygınlaştırıldığını hatırlatan Yanık, "Bu yıl itibarıyla 76 ilde toplam 127 Gündüz Yaşam Merkezimiz ile gündüz bakım hizmeti veriyoruz. Ayrıca Antalya, Aydın, Adana, Bursa, Mersin, Kars, Yalova ve İstanbul'da 2 tane olmak üzere toplam 9 adet Engelli Gündüz Yaşam Merkezi'nin bu yıl içerisinde faaliyete geçmesi için çalışmalarımız sürüyor. Gündüz Yaşam Merkezleri modelini yaygınlaştırmaya devam ediyoruz" dedi.

Yanık, Gündüz Yaşam Merkezleri'ndeki engellilerin, engel ve yaş gruplarına göre çeşitli aktivitelerle günlük yaşam programlarından faydalandığını işaret ederek, bunun yanında engellilerin, tarımsal rehabilitasyon, iş uğraşı atölyeleri, müzik atölyesi, resim atölyesi çalışmaları ile sportif faaliyetler, tiyatro, müzik, halk oyunları, drama, ebru ve benzeri aktiviteler ile fiziksel rehabilitasyon amacıyla hidroterapi imkanlarından da yararlandırıldığını belirtti.