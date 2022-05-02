Bakan Yanık'tan Ramazan Bayramı mesajı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Ramazan Bayramı dolayısıyla videolu kutlama mesajı yayımladı. Bakan Yanık mesajında şunları kaydetti:

"Mübarek Ramazan ayını manevi bereketler içinde tamamlamayı nasip eden Rabb'imize şükürler olsun. Bütün milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.

Rahmet ve mağfiret ayının nihayetinde tüm Müslümanlar için bir hediye olan Ramazan Bayramı, bizlerin sevinçlerimizi çoğaltıp küskünlüklerimizi giderdiğimiz müstesna günlerdir. Büyük küçük, uzak yakın, güçlü güçsüz demeden gönül bağlarımızı saygıyla, sevgiyle tazelediğimiz kutlu bir şölendir. Küçüklerimizin ilgi ve vefası, büyüklerimizin hayır dualarıyla birbirimize dokunduğumuz bu paylaşma günleri, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar ve insanlık adına mutluluk, huzur ve esenlik temennisi için birer vesiledir. Bizim inancımız kendimiz için istediğimiz bir iyiliği din kardeşlerimiz için de istemedikçe gerçek imana eremeyeceğimizi buyurur. Bunun için bizler bayram coşkusuyla yaşadığımız sevinçleri ve güzellikleri paylaşmayı, kardeşlik değerlerimizin ve sosyal dayanışma ahlakının gerektirdiği çalışmaları gerçekleştirmeyi önemli görüyoruz. Sosyal refahı ve huzuru sağlamak üzere hak temelli bir anlayışla bütün vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Bu duygularla hepinize sağlık ve huzur içinde nice Ramazanlar, daha nice bayramlar diliyor, gönüllerinizdeki bayram sevincinin hep var olmasını temenni ediyorum."