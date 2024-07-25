Bakan Yardımcısı Aydın: En düşük emekli aylığı 380 dolar seviyelerine ulaşmış olacak

Aydın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcıları Adnan Ertem, Faruk Özçelik, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Raci Kaya ve SGK birim amirleri ile "2024 Emekliler Yılı" kapsamında Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Bakanlığın "Emekliler Yılı" kapsamında yaptığı işbirlikleriyle birçok alanda emeklilere özel fırsatlar sunduğunu belirten Aydın, şu bilgileri verdi:

"Giyimden gıdaya, konaklamadan ulaşıma emeklilerimizin temel ihtiyaçlarına öncelik verecek şekilde her alanda çalışma içerisindeyiz. 72 ilde toplamda 2 bin 119 firma ile indirim anlaşması yaptık. Otobüs yolcu biletlerinde mevcut ücret tarifesi üzerinden emeklilerimize özel yüzde 20, Yüksek Hızlı Tren, ana hat ve bölgesel trenlerimizde yüzde 10 indirim, 60 yaş üzeri emeklilerimize Türk Hava Yolları ile yurt içi ve yurt dışı uçuşlarda yüzde 15, PTT Kargo'da emeklilere özel yüzde 20 indirim, kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesislerin ücret tarifelerinden yüzde 15 indirim, TROY işbirliğiyle emeklilerimize özel indirim ayrıcalıkları, 81 il müdürlüğümüzdeki emekliler masası uygulaması, Bakanlığımızın ALO 170 hattı ile emeklilerimize özel müşteri temsilci uygulaması, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü bünyesindeki yurtlarda 15 Temmuz-16 Ağustos arasında bir hafta ücretsiz konaklama gibi uygulamaları hayata geçirdik."

- "PROMOSYON ÖDEMELERİ ARTIRILDI"

İndirim uygulamalarının yanı sıra emeklilere özel finansal hizmetler ve promosyon ödemelerinin artırıldığını bildiren Aydın, Emekli Dijital Kimlik Kartı'nın da hayata geçirildiğini, bu sayede emeklilerin tanımlanan indirim ve ayrıcalıklardan kolayca faydalanabileceğini, kamu bankası ve özel bankalarla yapılan işbirliği çerçevesiyle bankaların belirlediği alanlarda özel indirimlerden yararlanılabileceğini vurguladı.

Aydın, ekonomik şartlara rağmen emekli aylıklarını önemli ölçüde artırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yapılan çalışmalarla, 2002 yılında 66 lira yani 43 dolar olan en düşük emekli aylığı, 2024 yılına geldiğimizde yeni yapılacak artışla 12 bin 500 lira yani 380 dolar seviyelerine ulaşmış olacak. 2,5 katı artan emekli sayısına rağmen, dolar bazlı neredeyse 9 kat artan en düşük emekli aylığı maaşı ortada. Yine emeklilerimize tek seferlik 5 biner lira ödeme, yılda iki kez ödenen bayram ikramiyesi, banka promosyon ödemeleri, emekli maaşlarının haczedilememesi ve evde maaş uygulamaları da hükümetimiz döneminde yapılan çalışmalardandır. Nasıl geçmişten bugüne her alanda olduğu gibi sosyal güvenlik sistemini de ayağa kaldırdıysak, bundan sonra da daha iyisini yapacağımızdan şüpheniz olmasın. Şartlar el verdikçe, ekonomimiz daha da güçlendikçe emeklilerimizin konfor alanlarını genişletecek, refah düzeylerini artıracağayız."

- "EMEKLİ ADINA HER KATKIYI YÜREKTEN ALKIŞLIYORUZ"

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sayın Bakanlarımız ve SGK Başkanımız ziyaretlerinden ziyadesiyle mutlu olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2024 yılını Emekliler Yılı olarak ilan etmesi de oldukça önemli bir adımdır. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Bakanlarımız ve emeği geçen herkese huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. Emekli adına her katkıyı yürekten alkışlıyoruz. Sadece alkışlamakla kalmıyoruz. Dualarımız da sizinle Allah gücünüzü arttırsın. Emeği geçen herkesi kutluyorum."