Bakan Yardımcısı Çataklı trafik denetimine katıldı

Çataklı, Konya-Ankara kara yolundaki uygulama noktasında, Vali Vahdettin Özkan, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Şakir Uslu ve güvenlik güçlerince karşılandı.

Uygulamada görevli polis ve jandarma ekiplerinin yeni yılını kutlayan Çataklı, yetkililerden bilgi aldı.

Çataklı, daha sonra Doktor Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde saat 00.02'de "Sümeyye Nur" isimli bebekleri dünyaya gelen Özgür ve Yasemin Ata çiftini ziyaret etti.

Aileyle bir süre sohbet eden Çataklı, çiftin 6. çocukları olan Sümeyye Nur'a sağlıklı bir ömür diledi. Vali Özkan da çifti tebrik ederek, altın hediye etti.