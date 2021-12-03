Bakan Yardımcısı Öncü: Yeni iş kuran engellilere destek

AA 3 Aralık 2021 Cuma 15:54 - Güncelleme: 3 Aralık 2021 Cuma 15:54

Bebekliğinde düştüğü tandırda 10 parmağını kaybedip engelli olan Öncü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla AA'ya değerlendirmelerde bulundu.

Yaklaşık 4 ay önce Bakan Yardımcılığı görevine atanan Öncü, "14 yaşıma kadar toplum yargısı ve farklı kategorize edilmek kaygısından dolayı hep ellerim ceplerimde dolaşırdım. Üzerimden para düşse dahi almazdım, bana farklı bir bakış olacak diye. Buna acıma hissi de diyebilirsiniz o anki içsel bir yolculuk, psikolojik bakış açısı da..." diye konuştu.

Engellilerin bu alandaki sıkıntılarını çözmede ailenin rolünün büyük önem taşıdığına dikkati çeken Öncü, "Başta aile gerçekle yüzleşecek, bunu kabul edecek. Kabul ettikten sonra süreyi nasıl olumluya dönüştürür ve engelli bireyi nasıl nitelikli hale getirir, toplumla entegrasyonunu nasıl kolaylaştırır diye çözüm üretmeye çalışacak." şeklinde konuştu.

- YENİ İŞ KURAN ENGELLİLERE DESTEK

Türkiye'de bedensel engelli olarak en üst düzeyde kamu görevlisi olmasının, diğer engellilerin kariyer planlamaları için motivasyon kaynağı olduğunu aktaran Öncü, "Engelli kardeşlerim için hizmet kalitesinin değişim ve dönüşümünde onların sorunlarını yaşayan biri olarak, onların gözünden bakarak çözüm odaklı çalışmaya gayret ediyorum." diye konuştu.

20 yıl öncesine bakıldığında eğitim ve istihdamda hem sağlık alanında hem entegrasyon ve rehabilitasyonda hem de erişimde çok sıkıntılı süreçler atlatıldığına işaret eden Öncü, bu sürecin devrim yaratacak ölçüde değişime uğradığını dile getirdi.

AK Parti hükümetleri öncesinde 5 bin civarında olan engellilerin kamudaki istihdamının 66 bine yaklaştığına dikkati çeken Öncü, şöyle devam etti:

"Temel amacımız bağımlı kitle yaratmak değil bağımlı olarak düşünülen kitleyi nitelikli hale getirip topluma bu anlamda entegrasyonunu sağlamak. Bu da çalışma hayatına adaptasyonu ve yönlendirilmesi olarak yapılacak. Engelli bireyleri nitelikli hale getirmek, yeteneği olan alanda donatmak, eğitmek ve üretime dahil etmek gerekiyor. Yeni iş kuran engelli kardeşlerimize destek veriyoruz. Engellilerle birlikte iş kuran işletmecilere de hem vergi konusunda hem de birçok teşvik alanında destek veriyoruz. Motive ederek, bu alanı besleyerek katılımı artırmaya çalışıyoruz. Özel sektörün de istihdamı konusunda onlara teşvik ve destek oluyoruz."